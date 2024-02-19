Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Перші західні винищувачі F-16 прибудуть в Україну вже у червні. Наразі триває підготовка інфраструктури до зберігання таких літаків, щоб запобігти руйнівних наслідків внаслідок ворожих обстрілів.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Коли в Україну доставлять F-16

За словами Ігната, союзники України виконують комплексну роботу щодо передачі винищувачів. Йдеться, зокрема, про навчання пілотів та інших спеціалістів, обслуговування, фінансування та модернізацію.

"Єдине, що можу підтвердити: дійсно, є план дій, він відбувається. Літаки готові передати наші партнери Україні. Там мова йде не лише про передачу, але й обслуговування, фінансування, модернізацію", — сказав Ігнат.

Він додав, що наразі в нашій країні відбувається підготовка необхідної інфраструктури для зберігання такого типу літаків.

"Підготувати капітально потрібні роки, мабуть. Тут потрібно літаки дійсно захищати. Пасивна оборона — це сховища та інфраструктура. По-друге, інфраструктура повинна бути захищена засобами протиповітряної оборони проти балістики, ракет і дронів", — сказав речник ПС.

Нагадаємо, Канада обіцяє виділити 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16.

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, передача таких літаків — це значний внесок Альянсу в зміцнення потенціалу країни.