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Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

19 лютого 2024 р. 10:25

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10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

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09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Text

08:11 Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

18 лютого 2024
Text
Новина з відео

23:59 У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

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Новина з відео

19:16 Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі

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Перші західні винищувачі F-16 прибудуть в Україну вже у червні. Наразі триває підготовка інфраструктури до зберігання таких літаків, щоб запобігти руйнівних наслідків внаслідок ворожих обстрілів. 

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

Коли в Україну доставлять F-16

За словами Ігната, союзники України виконують комплексну роботу щодо передачі винищувачів. Йдеться, зокрема, про навчання пілотів та інших спеціалістів, обслуговування, фінансування та модернізацію. 

"Єдине, що можу підтвердити: дійсно, є план дій, він відбувається. Літаки готові передати наші партнери Україні. Там мова йде не лише про передачу, але й обслуговування, фінансування, модернізацію", — сказав Ігнат. 

Він додав, що наразі в нашій країні відбувається підготовка необхідної інфраструктури для зберігання такого типу літаків. 

"Підготувати капітально потрібні роки, мабуть. Тут потрібно літаки дійсно захищати. Пасивна оборона — це сховища та інфраструктура. По-друге, інфраструктура повинна бути захищена засобами протиповітряної оборони проти балістики, ракет і дронів", — сказав речник ПС. 

Нагадаємо, Канада обіцяє виділити 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, передача таких літаків — це значний внесок Альянсу в зміцнення потенціалу країни.

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10:56 Українцям дозволили викуповувати орендоване житло — нюанси нової програми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

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08:11 Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

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23:59 У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

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19:16 Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі

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