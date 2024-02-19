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Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

19 февраля 2024 г. 10:25

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18 февраля 2024
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Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

Text
Новость с видео

19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

17 февраля 2024
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

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17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

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Первые западные истребители F-16 прибудут в Украину уже в июне. Сейчас идет подготовка инфраструктуры к хранению таких самолетов, чтобы предотвратить разрушительные последствия вследствии вражеских обстрелов.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Когда в Украину доставят F-16

По словам Игната, союзники Украины выполняют комплексную работу по передаче истребителей. Речь идет, в частности, об обучении пилотов и других специалистов, обслуживании, финансировании и модернизации.

"Единственное, что могу подтвердить: действительно, есть план действий, он происходит. Самолеты готовы передать наши партнеры Украине. Там речь идет не только о передаче, но и обслуживании, финансировании, модернизации", — сказал Игнат.

Он добавил, что сейчас в нашей стране проходит подготовка необходимой инфраструктуры для хранения такого типа самолетов.

"Подготовить капитально нужные годы, видимо. Здесь нужно самолеты действительно защищать. Пассивная оборона — это хранилища и инфраструктура. Во-вторых, инфраструктура должна быть защищена средствами противовоздушной обороны против баллистики, ракет и дронов", — сказал представитель ВС.

Напомним, Канада обещает выделить 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передача таких самолетов — это значительный вклад Альянса в укрепление потенциала страны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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