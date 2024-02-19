Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

Первые западные истребители F-16 прибудут в Украину уже в июне. Сейчас идет подготовка инфраструктуры к хранению таких самолетов, чтобы предотвратить разрушительные последствия вследствии вражеских обстрелов.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Когда в Украину доставят F-16

По словам Игната, союзники Украины выполняют комплексную работу по передаче истребителей. Речь идет, в частности, об обучении пилотов и других специалистов, обслуживании, финансировании и модернизации.

"Единственное, что могу подтвердить: действительно, есть план действий, он происходит. Самолеты готовы передать наши партнеры Украине. Там речь идет не только о передаче, но и обслуживании, финансировании, модернизации", — сказал Игнат.

Он добавил, что сейчас в нашей стране проходит подготовка необходимой инфраструктуры для хранения такого типа самолетов.

"Подготовить капитально нужные годы, видимо. Здесь нужно самолеты действительно защищать. Пассивная оборона — это хранилища и инфраструктура. Во-вторых, инфраструктура должна быть защищена средствами противовоздушной обороны против баллистики, ракет и дронов", — сказал представитель ВС.

Напомним, Канада обещает выделить 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передача таких самолетов — это значительный вклад Альянса в укрепление потенциала страны.