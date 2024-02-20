Сколько истребителей может производить РФ в год — эксперт назвал цифру

За последние трое суток Вооруженные Силы Украины сбили шесть вражеских истребителей. В год РФ может производить не более 20 единиц таких самолетов.
Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Новини.LIVE.
Какое количество бомбардировщиков производит РФ
"Почти за двое суток сбито шесть самолетов. За год они могут производить не более 20 самолетов", — сказал Криволап, говоря о производственных возможностях РФ.
Он добавил, что теперь РФ будет несколько опаснее использовать авиацию и проникать в воздушное пространство Украины. Эксперт не исключает, что среди российских пилотов может даже начаться бунт.
"Не буду удивлен, если среди пилотов начнется бунт. Потому что есть такой договор: либо за нами не пуляют, либо нас не отправляют туда, где по нас будут стрелять", — сказал Криволап.
Что еще нужно знать об уничтожении истребителей РФ
Напомним, украинские защитники в понедельник, 19 февраля, уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.
Накануне, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета, а на следующий день, 18 февраля, под удар попал еще один истребитель Су-34.