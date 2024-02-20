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Сколько истребителей может производить РФ в год — эксперт назвал цифру

Сколько истребителей может производить РФ в год — эксперт назвал цифру

20 февраля 2024 г. 11:44

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Text

19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

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19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

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За последние трое суток Вооруженные Силы Украины сбили шесть вражеских истребителей. В год РФ может производить не более 20 единиц таких самолетов.

Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Новини.LIVE.

Какое количество бомбардировщиков производит РФ

"Почти за двое суток сбито шесть самолетов. За год они могут производить не более 20 самолетов", — сказал Криволап, говоря о производственных возможностях РФ.

Он добавил, что теперь РФ будет несколько опаснее использовать авиацию и проникать в воздушное пространство Украины. Эксперт не исключает, что среди российских пилотов может даже начаться бунт.

"Не буду удивлен, если среди пилотов начнется бунт. Потому что есть такой договор: либо за нами не пуляют, либо нас не отправляют туда, где по нас будут стрелять", — сказал Криволап.

Что еще нужно знать об уничтожении истребителей РФ

Напомним, украинские защитники в понедельник, 19 февраля, уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.

Накануне, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета, а на следующий день, 18 февраля, под удар попал еще один истребитель Су-34.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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