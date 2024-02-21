РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

Як Росія провокує Європу на нові конфлікти, які існують шляхи вирішення блокади кордону з Польщею та як закінчиться війна в Україні? Ці та інші теми обговорюють голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України Віталій Безгін разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися о 18:00 на каналі Новини.LIVE.

Які сценарії завершення війни в Україні

У прямому ефірі обговорюються такі теми:

Закон про мобілізацію: які правки вносять в документ та які терміни їх розгляду?

У Києві створять новий орган, який опікуватиметься метро: наскільки вдала ініціатива?

Чи варто українцям відмовитися від польських товарів?

Блокада україно-польського кордону: як розв'язати цю проблему і з ким?

Сценарії закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.