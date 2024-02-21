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РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

21 лютого 2024 р. 18:00

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19:00 Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

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18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

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18:19 Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

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18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

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17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

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16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

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15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

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15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

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14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

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13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

Text

19:00 Російська пропаганда в Польщі та доля НАТО — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

Text

18:19 Треба мати план "Б" — експерт спрогнозував, що буде з допомогою США для України

Text

18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

Text

17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

Text

15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

Text

15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

Text

14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

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13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

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Як Росія провокує Європу на нові конфлікти, які існують шляхи вирішення блокади кордону з Польщею та як закінчиться війна в Україні? Ці та інші теми обговорюють голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України Віталій Безгін разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Прямий ефір можна подивитися о 18:00 на каналі Новини.LIVE.

Які сценарії завершення війни в Україні

У прямому ефірі обговорюються такі теми:

  • Закон про мобілізацію: які правки вносять в документ та які терміни їх розгляду?
  • У Києві створять новий орган, який опікуватиметься метро: наскільки вдала ініціатива?
  • Чи варто українцям відмовитися від польських товарів?
  • Блокада україно-польського кордону: як розв'язати цю проблему і з ким?
  • Сценарії закінчення війни в Україні. 

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.

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19:30 Борги одеситів за тепло зросли до 1,5 мільярду

19:26 Арахамія розповів про що Зеленський говорив з депутатами "Слуги народу" на зустрічі

19:25 Постачальники продуктів для ЗСУ можуть не травити щурів на складах — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:19 Росія розгорнула 48 комплексів "Іскандер" на кордоні з Україною — що відомо

Оновлено

19:06 У Херсоні лунають потужні вибухи — армія РФ атакує місто

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19:01 У НАБУ розповіли, скільки проваджень розслідують щодо зловживань у сфері оборони

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18:47 Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

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18:00 РФ провокує Європу на нові конфлікти, сценарії закінчення війни в Україні — прямий ефір

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17:13 РФ штурмує Роботине — як ЗСУ відбивають ворожі атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

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15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

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15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

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14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

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13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією