Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир arrow
РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

21 февраля 2024 г. 18:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Text

16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

Text

15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

Text

14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

Text

13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

Text

13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Text

16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

Text

15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

Text

14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

Text

13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

Text

13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Как Россия провоцирует Европу на новые конфликты, какие существуют пути разрешения блокады границы с Польшей и как закончится война в Украине? Эти и другие темы обсуждают председатель подкомитета по административно-территориальному устройству Комитета Верховной Рады Украины Виталий Безгин вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть в 18.00 на канале Новини.LIVE.

Какие сценарии завершения войны в Украине

В прямом эфире обсуждаются следующие темы:

  • Закон о мобилизации: какие правки вносятся в документ и какие сроки их рассмотрения?
  • В Киеве создадут новый орган, который будет заниматься метро: насколько удачная инициатива?
  • Стоит ли украинцам отказаться от польских товаров?
  • Блокада украино-польской границы: как решить эту проблему и с кем?
  • Сценарии окончания войны в Украине.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

На 21 февраля в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Граница пересекает не более двух-трех грузовиков в час.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

18:45 Реал, Барселона или Бавария — какой клуб продал больше всего атрибутики

Новость с видео

18:45 НАБУ и САП назвали количество чиновников, которых разоблачили в коррупции в 2023 году

Новость с фото

18:40 Очереди на границе — на каких КПП самое большое скопление машин вечером

Новость с видео

18:35 В микроавтобусе, который ехал из Одесской области в Румынию, нашли драгоценности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:32 Игнат рассказал, где проходят обучение выпускники Харьковского университета Воздушных сил

Новость с видео

18:28 В Ровно учитель публично унизила ученика — детали скандала

18:27 Бойцы спецподразделения KRAKEN расстреляли гражданских — россияне распространили новый фейк

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Новость с фото

18:17 Следователь из Днепра объяснил, как приобрел жене Tesla за 10 тысяч гривен

18:45 Реал, Барселона или Бавария — какой клуб продал больше всего атрибутики

Новость с видео

18:45 НАБУ и САП назвали количество чиновников, которых разоблачили в коррупции в 2023 году

Новость с фото

18:40 Очереди на границе — на каких КПП самое большое скопление машин вечером

Новость с видео

18:35 В микроавтобусе, который ехал из Одесской области в Румынию, нашли драгоценности

18:32 Игнат рассказал, где проходят обучение выпускники Харьковского университета Воздушных сил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

18:28 В Ровно учитель публично унизила ученика — детали скандала

18:27 Бойцы спецподразделения KRAKEN расстреляли гражданских — россияне распространили новый фейк

Новость с фото

18:17 Следователь из Днепра объяснил, как приобрел жене Tesla за 10 тысяч гривен

18:17 Война дронов — Федоров назвал проблемы, которые стоят перед Украиной

18:00 Реконструкция скандального Киевского суда в Одессе будет продолжена

Новость с видео

12:30 Куб памяти — одесситы требуют переименовать улицы в честь украинских военных

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале

06:30 Kaan — что известно о современных турецких самолетах, которые хочет купить Украина

06:01 Языковые скандалы — почему Киев упорно русскоязычный

20 февраля 2024
Новость с видео

19:45 Майдан через 10 лет, как изменили события украинцев — мнение одесситов

Эксклюзив

18:25 Когда Рада примет законопроект о мобилизации — ответил член комитета обороны

Новость с видео

07:40 Плащ-невидимка для военных — инновация от одесских ученых

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в феврале

06:40 Цены на алюминий в феврале — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:30 Потеря Авдеевки и прогнозы Буданова: интервью ветерана войны

Text

18:47 Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Text

18:19 Надо иметь план "Б" — эксперт спрогнозировал, что будет с помощью США для Украины

Text

18:00 РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Text

17:13 РФ штурмует Роботино — как ВСУ отбивают вражеские атаки

Text

16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

Text

15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

Text

14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

Text

13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

Text

13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении