РФ провоцирует Европу на новые конфликты, сценарии окончания войны в Украине — прямой эфир

Как Россия провоцирует Европу на новые конфликты, какие существуют пути разрешения блокады границы с Польшей и как закончится война в Украине? Эти и другие темы обсуждают председатель подкомитета по административно-территориальному устройству Комитета Верховной Рады Украины Виталий Безгин вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть в 18.00 на канале Новини.LIVE.

Какие сценарии завершения войны в Украине

В прямом эфире обсуждаются следующие темы:

Закон о мобилизации: какие правки вносятся в документ и какие сроки их рассмотрения?

В Киеве создадут новый орган, который будет заниматься метро: насколько удачная инициатива?

Стоит ли украинцам отказаться от польских товаров?

Блокада украино-польской границы: как решить эту проблему и с кем?

Сценарии окончания войны в Украине.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

На 21 февраля в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Граница пересекает не более двух-трех грузовиков в час.