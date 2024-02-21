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Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

21 лютого 2024 р. 15:54

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15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

Text

15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

Text

14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

Text

13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що протести на кордоні з Польщею пов'язані з виборами у Європі. Для того, щоб вирішити цю проблему, варто звертатися до відповідних інституцій Європейського союзу. 

Про це посадовець розповів в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук. 

В РНБО прокоментували ситуацію на польському кордоні

"Вибори закінчились в Польщі, але на території Європи триває виборчий процес. В цьому році є вибори в Європарламент. Саме з цим пов'язані всі ці речі, які є не тільки в Польщі. Зараз те сільськогосподарське і фермерське лоббі, яке є у всіх країнах, воно є об'єднане і захищає у такий спосіб свої права", — сказав Данілов, говорячи про причини блокади на кордоні. 

Він також наголосив, що Україна має домовленості з ЄС, тому потрібно звертатися до відповідних інституцій для розв'язання цієї проблеми. 

"Від того, що ми образимося, нам не стане легше або вирішим це питання", — сказав секретар РНБО. 

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

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14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

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13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

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12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

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11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

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11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

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