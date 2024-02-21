Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що протести на кордоні з Польщею пов'язані з виборами у Європі. Для того, щоб вирішити цю проблему, варто звертатися до відповідних інституцій Європейського союзу.

Про це посадовець розповів в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук.

В РНБО прокоментували ситуацію на польському кордоні

"Вибори закінчились в Польщі, але на території Європи триває виборчий процес. В цьому році є вибори в Європарламент. Саме з цим пов'язані всі ці речі, які є не тільки в Польщі. Зараз те сільськогосподарське і фермерське лоббі, яке є у всіх країнах, воно є об'єднане і захищає у такий спосіб свої права", — сказав Данілов, говорячи про причини блокади на кордоні.

Він також наголосив, що Україна має домовленості з ЄС, тому потрібно звертатися до відповідних інституцій для розв'язання цієї проблеми.

"Від того, що ми образимося, нам не стане легше або вирішим це питання", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.