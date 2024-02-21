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Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

21 февраля 2024 г. 15:54

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15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

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15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

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15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

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14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

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13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

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13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:21 Дело рук РФ — польский эксперт прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Text

11:46 Возможно ли нападение с Беларуси — военный рассказал о ситуации на границе

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11:02 В Украине представили первые мобильные контейнеры для спасения военных на передовой

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что протесты на границе с Польшей связаны с выборами в Европе. Для того чтобы решить эту проблему, следует обращаться к соответствующим институтам Европейского союза.

Об этом чиновник рассказал в интервью журналисту Наталье Мосейчук.

В СНБО прокомментировали ситуацию на польской границе

"Выборы закончились в Польше, но на территории Европы идет избирательный процесс. В этом году есть выборы в Европарламент. Именно с этим связаны все эти вещи, которые есть не только в Польше. Сейчас то сельскохозяйственное и фермерское лобби, которое есть у всех странах, оно объединено и защищает таким образом свои права", — сказал Данилов, говоря о причинах блокады на границе.

Он также подчеркнул, что Украина имеет договоренности с ЕС, поэтому нужно обращаться в соответствующие институты для решения этой проблемы.

"От того, что мы обидимся, нам не станет легче или решим этот вопрос", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

На 21 февраля в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Граница пересекает не более двух-трех грузовиков в час.

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16:06 Девушку известного боксера арестовали в России за поддержку Украины

16:00 Сбыл целый арсенал в Одессе —полицейские разоблачили злоумышленника

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

15:50 В Киеве будут судить адвоката, который насмерть сбил военного на блокпосту

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