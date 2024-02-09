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Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

09 лютого 2024 р. 14:40

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14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

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14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

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13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

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12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

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12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

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11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

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10:54 В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених

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09:45 Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

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09:04 В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

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08:00 Заміна Головнокомандувача та новий наступ ЗСУ — ефір Новини.LIVE

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

Text

12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

Text

12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Text

10:54 В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених

Text

09:45 Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

Text

09:04 В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

Text

08:00 Заміна Головнокомандувача та новий наступ ЗСУ — ефір Новини.LIVE

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Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського. Військові поки не коментують такі кадрові зміни і кажуть, що конкретні результати можна буде оцінити з часом. 

Про це військовий Володимир Сьомін у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Військовий розповів про ситуацію на фронті та прокоментував відставку Залужного

"Ми бачимо, що відбувається в інтернеті. Коментувати звільнення Залужного і призначення на його посаду Сирського поки що зарано. Якщо будуть зміни, то час покаже. Надіємося на краще, готуємося до гіршого", — сказав Сьомін. 

Як додав військовий, серед висунутих вимог Зеленського до нового командування ЗСУ, пріорітетним питанням є логістика. 

"Постійні є проблеми з постачанням зброї та боєприпасів до неї, їх не вистачає. Також постійні затримки виникають при поставці озброєння із-за кордону. Це потрібно якомога швидше вирішувати", — сказав він. 

Що стосується ситуації на фронті, за словами військового, наразі тривають бойові дії середньої інтенсивності, ворог постійно накопичується і готується до штурмових дій.

Нагадаємо, ми писали про те, хто такий Олександр Сирський та що відомо про його російське минуле.

Також розповідали про можливі причини звільнення Валерія Залужного. 

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14:39 У ЗСУ пояснили, чи підлягають блогери мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:36 Збірна України дізналася про розклад матчів у Лізі Націй — хто стане першим суперником

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12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

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12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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