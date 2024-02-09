Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського. Військові поки не коментують такі кадрові зміни і кажуть, що конкретні результати можна буде оцінити з часом.

Про це військовий Володимир Сьомін у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Військовий розповів про ситуацію на фронті та прокоментував відставку Залужного

"Ми бачимо, що відбувається в інтернеті. Коментувати звільнення Залужного і призначення на його посаду Сирського поки що зарано. Якщо будуть зміни, то час покаже. Надіємося на краще, готуємося до гіршого", — сказав Сьомін.

Як додав військовий, серед висунутих вимог Зеленського до нового командування ЗСУ, пріорітетним питанням є логістика.

"Постійні є проблеми з постачанням зброї та боєприпасів до неї, їх не вистачає. Також постійні затримки виникають при поставці озброєння із-за кордону. Це потрібно якомога швидше вирішувати", — сказав він.

Що стосується ситуації на фронті, за словами військового, наразі тривають бойові дії середньої інтенсивності, ворог постійно накопичується і готується до штурмових дій.

Нагадаємо, ми писали про те, хто такий Олександр Сирський та що відомо про його російське минуле.

Також розповідали про можливі причини звільнення Валерія Залужного.