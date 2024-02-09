Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского. Военные пока не комментируют такие кадровые изменения и говорят, что конкретные результаты можно оценить со временем.

Об этом военный Владимир Семин в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Военный рассказал о ситуации на фронте и прокомментировал отставку Залужного

"Мы видим, что происходит в интернете. Комментировать увольнение Залужного и назначение на его должность Сырского пока рано. Если будут изменения, то время покажет. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему", — сказал Семин.

Как добавил военный, среди выдвигаемых требований Зеленского к новому командованию ВСУ, приоритетным вопросом является логистика.

"Постоянны проблемы с поставкой оружия и боеприпасов к нему, их не хватает. Также постоянные задержки возникают при поставке вооружения из-за границы. Это нужно как можно скорее решать", — сказал он.

Что касается ситуации на фронте, по словам военного, продолжаются боевые действия средней интенсивности, враг постоянно накапливается и готовится к штурмовым действиям.

Напомним, мы писали о том, кто такой Александр Сырский и что известно о его российском прошлом.

Также рассказывали о возможных причинах увольнения Валерия Залужного.