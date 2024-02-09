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Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

9 февраля 2024 г. 14:40

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14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

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14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

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13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

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12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

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12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

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11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

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10:54 В СБУ показали трогательное видео возвращения домой ста украинских пленных

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09:45 Отставка Залужного — что стало причиной увольнения влиятельного Главкома

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09:04 В Украину удалось вернуть еще 100 военнопленных, среди них — защитники "Азовстали"

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08:00 Замена Главнокомандующего и новое наступление ВСУ — эфир Новини.LIVE

Text

14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Text

14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

Text

12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

Text

12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Text

10:54 В СБУ показали трогательное видео возвращения домой ста украинских пленных

Text

09:45 Отставка Залужного — что стало причиной увольнения влиятельного Главкома

Text

09:04 В Украину удалось вернуть еще 100 военнопленных, среди них — защитники "Азовстали"

Text

08:00 Замена Главнокомандующего и новое наступление ВСУ — эфир Новини.LIVE

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Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского. Военные пока не комментируют такие кадровые изменения и говорят, что конкретные результаты можно оценить со временем.

Об этом военный Владимир Семин в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Военный рассказал о ситуации на фронте и прокомментировал отставку Залужного

"Мы видим, что происходит в интернете. Комментировать увольнение Залужного и назначение на его должность Сырского пока рано. Если будут изменения, то время покажет. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему", — сказал Семин.

Как добавил военный, среди выдвигаемых требований Зеленского к новому командованию ВСУ, приоритетным вопросом является логистика.

"Постоянны проблемы с поставкой оружия и боеприпасов к нему, их не хватает. Также постоянные задержки возникают при поставке вооружения из-за границы. Это нужно как можно скорее решать", — сказал он.

Что касается ситуации на фронте, по словам военного, продолжаются боевые действия средней интенсивности, враг постоянно накапливается и готовится к штурмовым действиям.

Напомним, мы писали о том, кто такой Александр Сырский и что известно о его российском прошлом.

Также рассказывали о возможных причинах увольнения Валерия Залужного.

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