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Командир батальйону 54-ї ОМБр Верес відповів, що зараз в тренді на війні

Командир батальйону 54-ї ОМБр Верес відповів, що зараз в тренді на війні

29 червня 2024 р. 12:25

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В Україні третій рік триває повномасштабне вторгнення Росії. Водночас все нове, що з'являється на фронті, зокрема, дрони дозволяють спростити та покращити роботу українських воїнів.

Про це розповів легендарний командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес в інтерв'ю для УП.

Що зараз в тренді на війні

"В тренді зараз все, що нове, про що не знає ворог і не може до цього пристосуватися. Мабуть, в тренді зараз дрони, застосування дронів й піхоти", — сказав Верес.

За словами військового, загалом це сукупність  застосування всіх вогневих засобів, які є в армії на фронті. На думку одних, панацеєю є безпілотники, інші вважають, що це артилерія, треті — що танки, а четверті так думають про піхоту.

"Я б сказав, що всі вогневі засоби, які є, в сукупності є найтоповішим. Одним засобом війну не виграти — навіть не зрівняти шанси й не відбитися", — зауважив командир.

Також він розповів, що в полон до українських захисників потрапляли найманці з Куби.

Крім того, Верес відповів, скільки жінок в його батальйоні та чим вони краще, аніж чоловіки.

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