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Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

29 июня 2024 г. 12:25

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В Украине третий год идет полномасштабное вторжение России. В то же время, все новое, что появляется на фронте, в частности, дроны позволяют упростить и улучшить работу украинских воинов.

Об этом рассказал легендарный командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес в интервью для УП.

Что сейчас в тренде на войне

"В тренде сейчас все, что новое, о чем не знает враг и не может к этому приспособиться. Наверное, в тренде сейчас дроны, применение дронов и пехоты", — сказал Верес.

По словам военного, в целом это совокупность применения всех огневых средств, которые имеет армия на фронте. По мнению одних, панацеей являются беспилотники, другие считают, что это артиллерия, третьи — танки, а четвертые так думают о пехоте.

"Я бы сказал, что все имеющиеся огневые средства в совокупности являются самым топовым. Одним средством войну не выиграть — даже не сравнить шансы и не отбиться", — отметил командир.

Также он рассказал, что в плен к украинским защитникам попадали наемники из Кубы.

Кроме того, Верес ответил, сколько женщин в его батальоне и чем они лучше, чем мужчины.

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