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Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

Військовий Кирило Верес відповів, скільки дівчат в батальйоні К-2 та чим вони кращі за хлопців

28 червня 2024 р. 09:49

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Герой України Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи розповів, скільки дівчат служать в його батальйоні. Він також повідомив, в чому вони кращі за хлопців на війні.

Про це Кирило Верес сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Дівчата в батальйоні К-2

Верес зазначив, що як для нього, в батальйоні дівчат багато. 

"Маленький взвод дівчат. Це здебільшого медики, діловоди деякі. А щоб з топових, хто в "двіжухах" бере участь майже в кожному бою — це дві, плюс ті, які забезпечують бої — умовно кажучи, до трьох дівчат", — каже він.

За його словами, вони кращі за хлопців у відповідальності. Він жартома сказав, що це триває  тих пір, поки вона любить чи поважає. 

"Як тільки каприз якийсь або образа — це ледь не саботаж. Дуже важко буває. Отак кричиш, говориш, говориш, кричиш, а потім мовчиш і розумієш – одне і те саме", — наголосив військовий.

Верес зазначив, що інколи хочеться вийти, грюкнути дверима, але ж це його штаб, тому він такого зробити не може. 

"Але у відповідальності по виконанню задач, у самовіддачі — дівчата дуже страшні в хорошому сенсі цього слова. У нас немає дівчат штурмовиків, це моє особисте бачення як командира. Але я дуже люблю, коли дівчата — пілоти", — розповів він.

У батальйоні є зараз дівчата старші над пілотами. Одна з них займається нічними бомберами, інша — FPV і "Мавіками".

"І в майбутньому вони будуть командирами взводів, тобто у підпорядкуванні в них буде 40 чоловіків", — додав Верес.

Нагадаємо, керівниця медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова в інтерв'ю розповіла, що, на її думку, жіночої мобілізації в Україні не буде через політичні причини. Вона також зазначила, що до її підрозділу анкети подають лише 20% чоловіків.

Також українські жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають обов’язково стати на військовий облік. У бойових частинах вони теж можуть служити, але тільки на добровільній основі.

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12:14 У київському метро рятувальники дістали тіло жінки з-під вагона

12:07 Збивати дрони ракетою Stinger це розкіш — скільки коштує один постріл

12:00 День Конституції України — в Одесі вшанували пам'ять полеглих захисників

11:47 У світі зросли ціни на нафту — у чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:46 Гучні вибухи в Одесі — ворог атакує місто

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