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Военный Кирилл Верес ответил, сколько девушек в батальоне К-2 и чем они лучше парней

Военный Кирилл Верес ответил, сколько девушек в батальоне К-2 и чем они лучше парней

28 июня 2024 г. 9:49

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Герой Украины Кирилл Верес, командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, рассказал, сколько девушек служат в его батальоне. Он также сообщил, в чем они лучше парней на войне.

Об этом Кирилл Верес сказал в интервью "Украинской правде".

Девушки в батальоне К-2

Верес отметил, что как для него, в батальоне девушек много.

"Маленький взвод девушек. Это в основном медики, делопроизводители некоторые. А чтобы из топовых, кто в "движухе" участвует почти в каждом бою — это две, плюс те, которые обеспечивают бои — условно говоря, до трех девушек", — говорит он.

По его словам, они лучше парней в ответственности. Он в шутку сказал, что это продолжается до тех пор, пока она любит или уважает. 

"Как только каприз какой-то или обида — это чуть ли не саботаж. Очень тяжело бывает. Так кричишь, говоришь, говоришь, кричишь, а потом молчишь и понимаешь — одно и то же", — подчеркнул военный.

Верес отметил, что иногда хочется выйти, хлопнуть дверью, но это его штаб, поэтому он такого сделать не может.

"Но в ответственности по выполнению задач, в самоотдаче — девушки очень страшные в хорошем смысле этого слова. У нас нет девушек штурмовиков, это мое личное видение как командира. Но я очень люблю, когда девушки — пилоты", — рассказал он.

В батальоне есть сейчас девушки старшие над пилотами. Одна из них занимается ночными бомберами, другая — FPV и "Мавиками".

"И в будущем они будут командирами взводов, то есть в подчинении у них будет 40 мужчин", — добавил Верес.

Напомним, руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова в интервью рассказала, что, по ее мнению, женской мобилизации в Украине не будет по политическим причинам. Она также отметила, что в ее подразделение анкеты подают только 20% мужчин.

Также украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет. В боевых частях они тоже могут служить, но только на добровольной основе.

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