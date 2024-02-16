Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Нещодавно Володимир Зеленський провів великі кадрові зміни у військовому керівництві від початку повномасштабного вторгнення. Кого з новопризначених знають кияни — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Чи знають українці нове військове керівництво

Як виявилося, не всі кияни знають ім'я новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Крім того, не всі змогли назвати навіть його посаду.

"Це новий генерал, на місце Залужного прийшов. Там якесь прізвище таке, я забула".

Також не впізнали кияни й командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Юрія Содоля та навіть міністра оборони Рустема Умерова — дехто його переплутав з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

"Не знаю точно, не буду гадати".

"Знаю, але не пам'ятаю як його прізвище, по телевізору його показують".

"Да, знаю, це Єрмак".

Водночас, начальника ГУР Кирила Буданова впізнали всі.

Нагадаємо, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у відставку 8 лютого. Його місце обійняв Олександр Сирський.

На наступний день після відставки президент Володимир Зеленський надав Залужному звання Героя України.