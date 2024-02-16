Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених arrow
Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

16 лютого 2024 р. 15:40

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Text

15:00 Новий законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже внесли

Text

14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

Text

14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

Text

14:00 Смерть Навального. Що сталося з в'язнем Кремля — терміновий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Text

12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

Text

11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

Text

10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

Text

15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Text

15:00 Новий законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже внесли

Text

14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

Text

14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

Text

14:00 Смерть Навального. Що сталося з в'язнем Кремля — терміновий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Text

12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

Text

11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

Text

10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

Нещодавно Володимир Зеленський провів великі кадрові зміни у військовому керівництві від початку повномасштабного вторгнення. Кого з новопризначених знають кияни — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи знають українці нове військове керівництво

Як виявилося, не всі кияни знають ім'я новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Крім того, не всі змогли назвати навіть його посаду. 

"Це новий генерал, на місце Залужного прийшов. Там якесь прізвище таке, я забула". 

Також не впізнали кияни й командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Юрія Содоля та навіть міністра оборони Рустема Умерова — дехто його переплутав з керівником ОП Андрієм Єрмаком. 

"Не знаю точно, не буду гадати".

"Знаю, але не пам'ятаю як його прізвище, по телевізору його показують". 

"Да, знаю, це Єрмак". 

Водночас, начальника ГУР Кирила Буданова впізнали всі. 

Нагадаємо, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у відставку 8 лютого. Його місце обійняв Олександр Сирський. 

На наступний день після відставки президент Володимир Зеленський надав Залужному звання Героя України

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:57 В яких умовах воюють українські бійці в Авдіївці — деталі від екс-командира "Азову" Жоріна

Ексклюзив

15:45 "Довга Доба" в Одесі — Алан Бадоєв презентував фільм про повномасштабне вторгнення

Text

15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Оновлено

15:38 У 3 штурмовій бригаді розповіли про втрати окупантів під Авдіївкою

15:35 Обамеянг розкритикував Марсель після нічиєї з Шахтарем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:34 Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці

15:30 Смерть Навального в колонії — коментарі світових лідерів

15:25 Працевлаштування людей із інвалідністю — у "Дії" можна отримати компенсацію

15:21 Буданов розповів про роль французької зброї на фронті

15:15 Працював в інтересах РФ — в Одесі винесли вирок державному зраднику

15:57 В яких умовах воюють українські бійці в Авдіївці — деталі від екс-командира "Азову" Жоріна

Ексклюзив

15:45 "Довга Доба" в Одесі — Алан Бадоєв презентував фільм про повномасштабне вторгнення

Оновлено

15:38 У 3 штурмовій бригаді розповіли про втрати окупантів під Авдіївкою

15:35 Обамеянг розкритикував Марсель після нічиєї з Шахтарем

Новина з відео

15:34 Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:30 Смерть Навального в колонії — коментарі світових лідерів

15:25 Працевлаштування людей із інвалідністю — у "Дії" можна отримати компенсацію

15:21 Буданов розповів про роль французької зброї на фронті

15:15 Працював в інтересах РФ — в Одесі винесли вирок державному зраднику

Оновлено

15:04 В Україні масштабна повітряна тривога — в областях лунають вибухи

Ексклюзив

15:45 "Довга Доба" в Одесі — Алан Бадоєв презентував фільм про повномасштабне вторгнення

Новина з відео

11:03 День військового журналіста — Ян Доброносов про фанатизм до війни та заробіток на депутатах

06:30 Фактор 3ОШБр — чи втримає українська армія Авдіївку

05:08 Як економити на опаленні — скільки коштує 1 тонна вугілля в Україні

15 лютого 2024
Ексклюзив

06:30 Наступ РФ на Донбасі та брак боєприпасів у ЗСУ, — інтерв'ю ветерана війни

06:26 Майбутнє українців у Великій Британії — які умови зараз надають біженцям

05:45 Чи заїжджають медики на "нуль" — розповідь військового

Новина з фото

05:16 До 85 тисяч гривень на місяць. Скільки можуть заробити українці на роботі у Польщі

14 лютого 2024

21:48 Знайомство із Сирським, снаряди для ЗСУ — деталі 19-го Рамштайну

Новина з фото

20:43 Різниця в тисячі — порівняння цін на продукти у двох популярних супермаркетах

Text

15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Text

15:00 Новий законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже внесли

Text

14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

Text

14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

Text

14:00 Смерть Навального. Що сталося з в'язнем Кремля — терміновий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

Text

12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

Text

11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

Text

10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація