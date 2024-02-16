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Кадровые изменения в военном руководстве ВСУ — знают ли киевляне новоназначенных

Кадровые изменения в военном руководстве ВСУ — знают ли киевляне новоназначенных

16 февраля 2024 г. 15:40

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15:40 Кадровые изменения в военном руководстве ВСУ — знают ли киевляне новоназначенных

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14:23 Российская оппозиция обвинила Кремль и Путина в смерти Навального

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14:00 В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

Text

14:00 Смерть Навального. Что произошло с заключенным Кремля — срочный эфир

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Text

13:00 Ближе, чем когда-либо — Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

Text

12:00 На одном из участков Авдеевки бойцы 3 ОШБр находятся в полном окружении

Text

11:25 В Авдеевке 3 ОШБр установила рекорд по уничтожению силы и техники врага

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Недавно Владимир Зеленский провел большие кадровые изменения в военном руководстве с начала полномасштабного вторжения. Кого из новоназначенных знают киевляне — узнавал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Знают ли украинцы новое военное руководство

Как оказалось, не все киевляне знают имя нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Кроме того, не все смогли назвать даже его должность.

"Это новый генерал, на место Залужного пришел. Там какая-то фамилия такая, я забыла".

Также не узнали киевляне и командующего Объединенными Силами ВСУ Юрия Содоля и даже министра обороны Рустема Умерова — некоторые его перепутали с руководителем ОП Андреем Ермаком.

"Не знаю точно, не буду гадать".

"Знаю, но не помню как его фамилию, по телевизору его показывают".

"Да, знаю, это Ермак".

В то же время начальника ГУР Кирилла Буданова узнали все.

Напомним, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку 8 февраля. Его место занял Александр Сырский.

На следующий день после отставки президент Владимир Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

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