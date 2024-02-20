Як змінилася активність авіації РФ після знищення російських винищувачів — Ігнат відповів

За останні три доби Збройні Сили України знищили шість бомбардувальників РФ. Відтепер на тих ділянках фронту, де сталося ураження літаків, ворожа авіація не так часто з'являється.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Що змінилося на фронті після знищення винищувачів РФ

За словами Ігната, окупанти бояться використовувати цю техніку близько до українських кордонів.

"Ворог вже на тих ділянках фронту, де було уражено російські літаки, вже не так часто з'являється і не так часто підлітає А А-50 вже взагалі ближче до Ростова тримається, тому що бояться", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, українські захисники у понеділок, 19 лютого, знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а на наступний день, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34.