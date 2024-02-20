Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

За последние трое суток Вооруженные Силы Украины уничтожили шесть бомбардировщиков РФ. Теперь на тех участках фронта, где произошло поражение самолетов, вражеская авиация не так часто появляется.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что изменилось на фронте после уничтожения истребителей РФ

По словам Игната, оккупанты боятся использовать эту технику близко к украинским границам.

"Враг уже на тех участках фронта, где были поражены российские самолеты, уже не так часто появляется и не так часто подлетает. А А-50 уже вообще ближе к Ростову держится, потому что боятся", — сказал Игнат.

Напомним, украинские защитники в понедельник, 19 февраля, уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.

17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета, а на следующий день, 18 февраля, под удар попал еще один истребитель Су-34.