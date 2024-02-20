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Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

20 февраля 2024 г. 16:40

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15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

Text

14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

Text

14:24 Киевляне почтили память павших на Майдане

Text

13:44 Сколько еще будет продолжаться расследование по делу Майдана — в ДБР ответили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Дело Майдана — в ГБР рассказали о результатах следствия за последние четыре года

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12:21 Плата за выборы — Шмыгаль прокомментировал смерть Навального

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За последние трое суток Вооруженные Силы Украины уничтожили шесть бомбардировщиков РФ. Теперь на тех участках фронта, где произошло поражение самолетов, вражеская авиация не так часто появляется.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что изменилось на фронте после уничтожения истребителей РФ

По словам Игната, оккупанты боятся использовать эту технику близко к украинским границам.

"Враг уже на тех участках фронта, где были поражены российские самолеты, уже не так часто появляется и не так часто подлетает. А А-50 уже вообще ближе к Ростову держится, потому что боятся", — сказал Игнат.

Напомним, украинские защитники в понедельник, 19 февраля, уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.

17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета, а на следующий день, 18 февраля, под удар попал еще один истребитель Су-34.

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