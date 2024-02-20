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Десять років подій на Майдані — ефір Новини.LIVE

Десять років подій на Майдані — ефір Новини.LIVE

20 лютого 2024 р. 07:57

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14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

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13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

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13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

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09:32 РФ не припиняє штурми на Запоріжжі — чи мають окупанти успіхи

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07:57 Десять років подій на Майдані — ефір Новини.LIVE

19 лютого 2024
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19:20 ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

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19:00 Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Text

16:26 Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

Text

15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

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14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

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13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

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У ці дні десять років тому під час Революції гідності почалися масові вбивства у середмісті Києва. Напередодні кількасот людей вийшли на столичний майдан Незалежності, протестуючи проти рішення влади призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. 

Про що говоритимуть гості студії

В ефірі, який розпочнеться о 08:00, експерти поговорять, як десять років тому, ввечері 21 листопада 2013 року, кількасот людей вийшли на столичний майдан Незалежності, протестуючи проти рішення влади призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Так почався Євромайдан, який через брутальні дії влади переріс у Революцію гідності, яка своєю чергою призвела до падіння влади Віктора Януковича та його втечі.

У відповідь Росія почала агресію проти України: окупувала й анексувала Крим, почала збройний конфлікт на Донбасі… І зараз Україна продовжує платити дуже дорогу ціну за те, щоб бути частиною Європи, а не "русского мира".

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу,
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник,
  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт,
  • Сергій Демченко — народний депутат України, партія "Слуга народу",
  • Ростислав Кравець — адвокат, юрист,
  • Тетяна Сапьян — радниця з комунікацій ДБР,
  • Вадим Івченко — член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки,
  • Олександр Бородін — пресофіцер 3ОШБр.

Нагадаємо, нещодавно в департаменті у "справах Майдану" Офісу генерального прокурора заявили, що незадоволені кількістю розкритих справ цієї категорії через тривалий судовий розгляд таких справ. Наразі досі не розкрили вбивства, які сталися під час Революції Гідності 22 січня та частково 18 лютого 2014 року. 

Додамо, раніше учасник російсько-української війни, громадський активіст Олег Симороз відреагував на призначення Ігоря Плахути на посаду очільника Сил ТрО України.

Як відомо, Плахута під час Революції Гідності працював в МВС та керував силовиками, які розганяли мітингувальників.

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09:44 Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю та відбудову

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:35 Українцям нададуть додаткову грошову допомогу — хто отримає

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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