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Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

20 февраля 2024 г. 7:57

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07:57 Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

19 февраля 2024
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19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

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19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

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18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

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16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

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15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

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14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

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13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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07:57 Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

19 февраля 2024
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19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

Text

19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

Text

18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Text

16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

Text

15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

Text

13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

Text

13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

Text

12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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В эти дни десять лет назад во время Революции достоинства начались массовые убийства в центре Киева. Накануне несколько сотен человек вышли на столичную площадь Независимости, протестуя против решения властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

О чем будут говорить гости студии

В эфире, который начнется в 08:00, эксперты поговорят как десять лет назад, вечером 21 ноября 2013 года, несколько сот человек вышли на столичную площадь Независимости, протестуя против решения властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Так начался Евромайдан, который из-за брутальных действий власти перерос в Революцию достоинства, которая в свою очередь привела к падению власти Виктора Януковича и его бегству.

В ответ Россия начала агрессию против Украины: оккупировала и аннексировала Крым, начала вооруженный конфликт на Донбассе… И сейчас Украина продолжает платить очень дорогую цену за то, чтобы быть частью Европы, а не "русского мира".

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса,
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,
  • Юрий Гаврилечко — экономический эксперт,
  • Сергей Демченко — народный депутат Украины, партия "Слуга народа",
  • Ростислав Кравец — адвокат, юрист,
  • Татьяна Сапьян — советница по коммуникациям ГБР,
  • Вадим Ивченко — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,
  • Александр Бородин — пресс-офицер 3ОШБр.

Напомним, недавно в департаменте по "делам Майдана" Офиса генерального прокурора заявили, что недовольны количеством раскрытых дел этой категории из-за длительного судебного разбирательства таких дел. Пока до сих пор не раскрыли убийства, которые произошли во время Революции Достоинства 22 января и частично 18 февраля 2014 года.

Ранее участник российско-украинской войны, общественный активист Олег Симороз отреагировал на назначение Игоря Плахуты на должность главы Сил ТрО Украины.

Как известно, Плахута во время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силовиками, разгонявшими митингующих.

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08:40 Воздушные силы уничтожили все "шахеды", которыми атаковала РФ этой ночью

08:38 Покупка нового жилья — кем и сколько для этого нужно работать в Украине

08:25 В Генштабе рассказали, на каком направлении оккупанты атакуют больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:48 Счета за газ будут меньше — как получить скидку на апрель

07:43 В Полтавской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали, что атаковали оккупанты

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19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

Text

18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Text

16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

Text

15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену