Десять лет событий на Майдане — эфир Новини.LIVE

В эти дни десять лет назад во время Революции достоинства начались массовые убийства в центре Киева. Накануне несколько сотен человек вышли на столичную площадь Независимости, протестуя против решения властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

О чем будут говорить гости студии

В эфире, который начнется в 08:00, эксперты поговорят как десять лет назад, вечером 21 ноября 2013 года, несколько сот человек вышли на столичную площадь Независимости, протестуя против решения властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Так начался Евромайдан, который из-за брутальных действий власти перерос в Революцию достоинства, которая в свою очередь привела к падению власти Виктора Януковича и его бегству.

В ответ Россия начала агрессию против Украины: оккупировала и аннексировала Крым, начала вооруженный конфликт на Донбассе… И сейчас Украина продолжает платить очень дорогую цену за то, чтобы быть частью Европы, а не "русского мира".

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса,

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,

Юрий Гаврилечко — экономический эксперт,

Сергей Демченко — народный депутат Украины, партия "Слуга народа",

Ростислав Кравец — адвокат, юрист,

Татьяна Сапьян — советница по коммуникациям ГБР,

Вадим Ивченко — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,

Александр Бородин — пресс-офицер 3ОШБр.

Напомним, недавно в департаменте по "делам Майдана" Офиса генерального прокурора заявили, что недовольны количеством раскрытых дел этой категории из-за длительного судебного разбирательства таких дел. Пока до сих пор не раскрыли убийства, которые произошли во время Революции Достоинства 22 января и частично 18 февраля 2014 года.

Ранее участник российско-украинской войны, общественный активист Олег Симороз отреагировал на назначение Игоря Плахуты на должность главы Сил ТрО Украины.

Как известно, Плахута во время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силовиками, разгонявшими митингующих.