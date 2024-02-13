Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Учасник російсько-української війни, громадський активіст Олег Симороз негативно висловився про новопризначеного керівника Сил ТрО Ігоря Плахуту. На його думку, людина, яка керувала Внутрішніми війська МВС часів Майдану, повинна бути люстрована.

Про це військовий заявив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Що військові думають про нового керівника Сил ТрО Плахуту

Симороз вважає, що до Плахути є досить багато питання з точки зору Кримінального Кодексу України. Адже, принаймні під час Революції Гідності на Майдані новий керівник ТрО став на бік "беркутівців" й віддавав незаконні накази.

"За те, що він не написав тоді рапорт і не звернувся до своїх військовослужбовців про те, що треба перейти на сторону народу. Тому що це пішли незаконні накази, починаючи з розгону студентів на Майдані і потім. Він цього не зробив. Відповідно, така людина стовідсотково повинна була піддана люстрації", — сказав Симороз.

Він додав, що серед військових територіальної оборони Плахута не користуватиметься авторитетом.

"Мені це виглядає як знущання — таке призначення в роковини розстрілу Небесної Сотні. Я не сприймаю історію про кадровий голод, чи історію про якихось досвідчених генералів", — сказав військовий.

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський призначив Ігоря Плахуту на посаду командувача Сил тероборони ЗСУ.

Пізніше кадрові зміни у військовому керівництві прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла.