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Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

13 февраля 2024 г. 17:45

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17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

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Участник российско-украинской войны, общественный активист Олег Симороз негативно высказался о новоназначенном руководителе Сил ТрО Игоре Плахуте. По его мнению, человек, руководивший Внутренними войсками МВД времен Майдана, должен быть люстрирован.

Об этом военный заявил в интервью для Новини.LIVE.

Что военные думают о новом руководителе Сил ТрО Плахуте

Симороз считает, что к Плахуте достаточно много вопросов с точки зрения Уголовного Кодекса Украины. Ведь, по крайней мере, во время Революции Достоинства на Майдане новый руководитель ТРО стал на сторону "беркутовцев" и отдавал незаконные приказы.

"За то, что он не написал тогда рапорт и не обратился к своим военнослужащим о том, что нужно перейти на сторону народа. Потому что это пошли незаконные приказы, начиная с разгона студентов на Майдане и потом. Он этого не сделал. Соответственно, такой человек полностью должен был подвергнут люстрации", — сказал Симороз.

Он добавил, что среди военных территориальной обороны Плахута не будет пользоваться авторитетом.

"Мне это выглядит как издевательство — такое назначение в годовщину расстрела Небесной Сотни. Я не воспринимаю историю о кадровом голоде или истории о каких-то опытных генералах", — сказал военный.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский назначил Игоря Плахуту на должность командующего Сил терробороны ВСУ.

Позже кадровые изменения в военном руководстве прокомментировала народный депутат Марьяна Безуглая.

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