Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

До Єдиного реєстру ветеранів внесено дані про понад 900 тисяч осіб, станом на 19 лютого. Згідно з прогнозами, після закінчення повномасштабної російсько-української війни, кількість може сягнути до 4 мільйонів.

Про це заявила народна депутатка України Ірина Борзова в ефірі телемарафону.

З якими проблемами стикаються ветерани

"На сьогодні, до Єдиного державного реєстру ветеранів війни внесено інформацію про понад 900 тисяч осіб. І за прогнозами, після завершення російсько-української війни орієнтовно може бути 4 мільйони ветеранів", — сказала Борзова, говорячи про кількість ветеранів війни.

Вона додала, що сьогодні докладаються великі зусилля для того, щоб після повернення додому українські захисники не мали жодних проблем з адаптацією до цивільного життя. Однак, зізнається, що певні труднощі у цьому таки існують. Зокрема, вони стосуються тих бійців, які родом з невеликих громад.

"Найбільше проблем є саме у невеликих громадах і у сільській місцевості. Дуже часто у селі не працює помічник ветерана, немає реабілітаційного центру, немає фахового психолога, дуже важко знайти і це основна проблема — це робота", — сказала Борзова.

Нагадаємо, в Україні планують спростити процедуру призначення пільг на сплату житлово-комунальних послуг для ветеранів. Це дозволить уникнути затримок у вчасному наданні такої допомоги.

Додамо, у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.