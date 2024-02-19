Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються arrow
Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

19 лютого 2024 р. 18:33

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Text

16:26 Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

Text

15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

Text

14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Text

13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

Text

11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

Text

10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Text

09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Text

16:26 Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

Text

15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

Text

14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Text

13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

Text

11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

Text

10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Text

09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

До Єдиного реєстру ветеранів внесено дані про понад 900 тисяч осіб, станом на 19 лютого. Згідно з прогнозами, після закінчення повномасштабної російсько-української війни, кількість може сягнути до 4 мільйонів. 

Про це заявила народна депутатка України Ірина Борзова в ефірі телемарафону. 

З якими проблемами стикаються ветерани

"На сьогодні, до Єдиного державного реєстру ветеранів війни внесено інформацію про понад 900 тисяч осіб. І за прогнозами, після завершення російсько-української війни орієнтовно може бути 4 мільйони ветеранів", — сказала Борзова, говорячи про кількість ветеранів війни. 

Вона додала, що сьогодні докладаються великі зусилля для того, щоб після повернення додому українські захисники не мали жодних проблем з адаптацією до цивільного життя. Однак, зізнається, що певні труднощі у цьому таки існують. Зокрема, вони стосуються тих бійців, які родом з невеликих громад. 

"Найбільше проблем є саме у невеликих громадах і у сільській місцевості. Дуже часто у селі не працює помічник ветерана, немає реабілітаційного центру, немає фахового психолога, дуже важко знайти і це основна проблема — це робота", — сказала Борзова. 

Нагадаємо, в Україні планують спростити процедуру призначення пільг на сплату житлово-комунальних послуг для ветеранів. Це дозволить уникнути затримок у вчасному наданні такої допомоги.

Додамо, у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:46 Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених в Авдіївці

18:45 В Одеській області скасували ремонт доріг за 112 мільйонів

18:41 Черги на кордоні України — де доведеться чекати найдовше сьогодні ввечері

18:38 На Львівщині п'яний депутат сільської ради намагався збити поліцейського

Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:26 В Росії націоналізували фабрику Roshen, якою володіє Порошенко та його син

18:15 Рік їздив на арештованому авто — на Одещині ДБР затримали посадовця

18:11 Лідер Баварії побився з тренером і вирішив змінити клуб

18:05 У ГУР підтвердили смерть Кузьмінова в Іспанії

18:05 У Львові колишній очільник обласного ТЦК склав депутатський мандат від "Слуги народу"

Новина з фото

18:46 Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених в Авдіївці

18:45 В Одеській області скасували ремонт доріг за 112 мільйонів

18:41 Черги на кордоні України — де доведеться чекати найдовше сьогодні ввечері

18:38 На Львівщині п'яний депутат сільської ради намагався збити поліцейського

18:26 В Росії націоналізували фабрику Roshen, якою володіє Порошенко та його син

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 Рік їздив на арештованому авто — на Одещині ДБР затримали посадовця

18:11 Лідер Баварії побився з тренером і вирішив змінити клуб

18:05 У ГУР підтвердили смерть Кузьмінова в Іспанії

18:05 У Львові колишній очільник обласного ТЦК склав депутатський мандат від "Слуги народу"

18:03 У Маріуполі росіяни готують свято початку СВО на роковини війни — що відомо

16:50 Х-69 — що відомо про загадкову квадратну ракету, якою Росія почала бити по Україні

05:08 Як економити на опаленні — скільки коштують дрова в Україні у лютому

18 лютого 2024
Новина з відео

19:20 Євробачення-2024 — що думають одесити про участь України в конкурсі

05:33 Ціни в Україні у 2024 році — на скільки здорожчали молочні продукти у лютому

17 лютого 2024

06:30 Авдіївка у вогні — чим завершиться битва за чергову донбаську фортецю

Новина з фото

05:21 Тигри, макаки та скунси — яких екзотичних тварин українці продають на OLX та за скільки

16 лютого 2024
Ексклюзив

21:28 Як економити електроенергію вдома — дієві лайфхаки

Новина з відео

19:15 "Довга Доба" Алана Бадоєва — враження одеситів від перегляду фільму

Новина з відео

18:15 Від початку АТО до повномасштабної війни — Сергій Братчук про роботу військового журналіста

Ексклюзив

15:45 "Довга Доба" в Одесі — Алан Бадоєв презентував фільм про повномасштабне вторгнення

Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Text

16:26 Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

Text

15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

Text

14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Text

13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

Text

11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

Text

10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Text

09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту