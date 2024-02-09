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Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

09 лютого 2024 р. 18:30

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18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

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17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

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15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

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14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

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Міністерство у справах ветеранів має гострі проблеми в роботі навіть в умовах війни. Зокрема, на рівні держави відсутня ветеранська політика і нещодавніх кадрових рішень, а саме відставка міністерки Юлії Лапутіної, замало.

Про це розповів ветеран ЗСУ та юрист Масі Наєм у коментарі для Новини.LIVE.

Проблеми в роботі Міністерства у справах ветеранів

За словами Наєма, проблема відсутності ветеранської політики почала зароджуватись ще на етапі створення Міністерства. Адже, на той час не було навіть запиту для того, щоб віддячити ветеранам. Зараз, коли Україна перебуває у стані війни, питання ще більш загострилось і виникає гостра потреба його вирішити. 

"В мене до міністерки претензій не було, в мене до Міністерства претензії. Найголовніше — немає ветеранської політики. Це про те, щоб була визначеність на рівні усіх Міністерств, єдиного підходу щодо того, для чого нам давати якісь пільги для ветеранів і як надавати ці послуги?" — сказав Наєм. 

Він додав, що відомство потребує ефективного управління. 

"Якщо цього не станеться, наступний напад росіян не буде кому захищати. Оскільки ці люди будуть пам'ятати, що держава про них не попіклувалася. Це обов'язок держави", — сказав Наєм.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів. Також на цю подію відреагували й у полку "Азов", назвавши це маленькою перемогою. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

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16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

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