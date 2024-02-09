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Как работает Министерство по делам ветеранов в условиях войны — Наем назвал проблемы

9 февраля 2024 г. 18:30

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19:00 Назначение Сырского, мобилизация в Украине и борьба с вражескими ДРГ — эфир Новини.LIVE

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18:30 Как работает Министерство по делам ветеранов в условиях войны — Наем назвал проблемы

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17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

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17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

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16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

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Text

15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

Text

14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Text

14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

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13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

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12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

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Министерство по делам ветеранов испытывает острые проблемы в работе даже в условиях войны. В частности, на уровне государства отсутствует ветеранская политика и недавних кадровых решений, а именно отставка министера Юлии Лапутиной, мало.

Об этом рассказал ветеран ВСУ и юрист Маси Наем в комментарии для Новини.LIVE.

Проблемы в работе Министерства по делам ветеранов

По словам Наема, проблема отсутствия ветеранской политики начала зарождаться еще на этапе создания министерства. Ведь в то время не было даже запроса для того, чтобы отблагодарить ветеранов. Сейчас, когда Украина находится в состоянии войны, вопрос еще более обострился и возникает острая необходимость его решить.

"У меня к министерке претензий не было, у меня к Министерству претензии. Самое главное — нет ветеранской политики. Это о том, чтобы была определенность на уровне всех Министерств, единого подхода к тому, для чего нам давать какие-то льготы для ветеранов и как предоставлять эти услуги?" — сказал Наем.

Он добавил, что ведомство нуждается в эффективном управлении.

"Если этого не произойдет, следующее нападение россиян будет некому защищать. Поскольку эти люди будут помнить, что государство о них не позаботилось. Это обязанность государства", — сказал Наем.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал отставку министерства по делам ветеранов. Также на это событие отреагировали и в полку "Азов", назвав это маленькой победой.

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18:30 Как работает Министерство по делам ветеранов в условиях войны — Наем назвал проблемы

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

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