Как работает Министерство по делам ветеранов в условиях войны — Наем назвал проблемы

Министерство по делам ветеранов испытывает острые проблемы в работе даже в условиях войны. В частности, на уровне государства отсутствует ветеранская политика и недавних кадровых решений, а именно отставка министера Юлии Лапутиной, мало.

Об этом рассказал ветеран ВСУ и юрист Маси Наем в комментарии для Новини.LIVE.

Проблемы в работе Министерства по делам ветеранов

По словам Наема, проблема отсутствия ветеранской политики начала зарождаться еще на этапе создания министерства. Ведь в то время не было даже запроса для того, чтобы отблагодарить ветеранов. Сейчас, когда Украина находится в состоянии войны, вопрос еще более обострился и возникает острая необходимость его решить.

"У меня к министерке претензий не было, у меня к Министерству претензии. Самое главное — нет ветеранской политики. Это о том, чтобы была определенность на уровне всех Министерств, единого подхода к тому, для чего нам давать какие-то льготы для ветеранов и как предоставлять эти услуги?" — сказал Наем.

Он добавил, что ведомство нуждается в эффективном управлении.

"Если этого не произойдет, следующее нападение россиян будет некому защищать. Поскольку эти люди будут помнить, что государство о них не позаботилось. Это обязанность государства", — сказал Наем.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал отставку министерства по делам ветеранов. Также на это событие отреагировали и в полку "Азов", назвав это маленькой победой.