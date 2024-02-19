Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

В Единый реестр ветеранов внесены данные о более чем 900 тысячах человек по состоянию на понедельник, 19 февраля. Согласно прогнозам, после окончания полномасштабной российско-украинской войны, количество может достичь 4 миллионов.

Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Борзова в эфире телемарафона.

С какими проблемами сталкиваются ветераны

"На сегодняшний день, в Единый государственный реестр ветеранов войны внесена информация о более чем 900 тысячах человек. И по прогнозам, после завершения российско-украинской войны ориентировочно может быть 4 миллиона ветеранов", — сказала Борзова, говоря о количестве ветеранов войны.

Она добавила, что сегодня прилагаются большие усилия для того, чтобы по возвращении домой в украинских защитников не было никаких проблем с адаптацией к гражданской жизни. Однако, признается, что определенные трудности в этом существуют. В частности, они касаются бойцов, которые родом из небольших общин.

"Наибольшее количество проблем есть именно в небольших общинах и в сельской местности. Очень часто в селе не работает помощник ветерана, нет реабилитационного центра, нет профессионального психолога, очень трудно найти и это основная проблема — это работа", — сказала Борзова.

Напомним, в Украине планируется упростить процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов. Это позволит избежать задержек во своевременном оказании такой помощи.

Добавим, в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3% до 30,95%.