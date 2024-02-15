Чому Україна більше не наступає та чим займається ГУР — Новини.LIVE

Україна на фронті перейшла у стратегічну оборону замість бою, а ГУР провело успішну спецоперацію в Чорному морі. Ці та інші теми обговорює політичний експерт Костянтин Матвієнко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Прямий ефір можна подивитися о 19:30 на каналі Новини.LIVE.

Що відбувається на фронті

У прямому ефірі, зокрема, обговорюються такі теми:

— Ситуація на фронті: перехід до оборони замість наступу та проблеми української армії.

— Знищення корабля РФ "Цезар Куніков": ГУР провело успішну спецоперацію в морі.

— Як зміниться іноземна підтримка у 2024-му?

— Хто підлягає бронюванню від мобілізації?

Нагадаємо, ситуація в Авдіївці, що на Донеччині, з кожним днем стає все гіршою. Російські війська намагаються захопити місто та ведуть активні штурмові дії. Українські захисники дають відсіч армії противника, яка значно переважає кількість бійців Збройних сил.

Крім того, у місті тривають вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте українські захисники створили запасні.