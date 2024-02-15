Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

Украина на фронте перешла в стратегическую оборону вместо боя, а ГУР провело успешную спецоперацию в Черном море. Эти и другие темы обсуждает политический эксперт Константин Матвиенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.30 на канале Новини.LIVE.

Что происходит на фронте

В прямом эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:

— Ситуация на фронте: переход к обороне вместо наступления и проблемы украинской армии.

— Уничтожение корабля РФ "Цезарь Куников": ГУР провело успешную спецоперацию в море.

— Как изменится иностранная поддержка в 2024 году?

— Кто подлежит бронированию от мобилизации?

Напомним, ситуация в Авдеевке на Донетчине с каждым днем становится все хуже. Российские войска пытаются захватить город и ведут активные штурмовые действия. Украинские защитники дают отпор армии противника, значительно превосходящее количество бойцов Вооруженных сил.

Кроме того, в городе продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.