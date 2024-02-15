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Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

15 февраля 2024 г. 19:30

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19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

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19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

Text

18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

Text

17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

Text

16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

Text

14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

Text

13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

Text

13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

Text

12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

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Украина на фронте перешла в стратегическую оборону вместо боя, а ГУР провело успешную спецоперацию в Черном море. Эти и другие темы обсуждает политический эксперт Константин Матвиенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.30 на канале Новини.LIVE.

Что происходит на фронте

В прямом эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:

— Ситуация на фронте: переход к обороне вместо наступления и проблемы украинской армии.

— Уничтожение корабля РФ "Цезарь Куников": ГУР провело успешную спецоперацию в море.

— Как изменится иностранная поддержка в 2024 году?

— Кто подлежит бронированию от мобилизации?

Напомним, ситуация в Авдеевке на Донетчине с каждым днем становится все хуже. Российские войска пытаются захватить город и ведут активные штурмовые действия. Украинские защитники дают отпор армии противника, значительно превосходящее количество бойцов Вооруженных сил.

Кроме того, в городе продолжаются уличные бои. Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ, однако украинские защитники создали запасные.

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19:38 Чиновник Минкульта за взятку помог незаконно вывезти антиквариат за границу

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