Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

Російський десантний корабель "Цезар Куніков" знищили українські військові спільно з підрозділами Головного управління розвідки у середу, 14 лютого. За словами начальника ГУР Кирила Буданова, судно перевозило вантаж до Севастополя.

Про це розвідник заявив у коментарі журналістам, передає канал ''Ми — Україна''.

Що перевозив знищений корабель "Цезар Куніков"

За словами Буданова, напередодні затоплений корабель "Цезар Куніков" перевозив вантаж з Новоросійська до Севастополя. На переході на судно вже "чатували" п'ять дронів українського виробництва Magura, які й знищили об'єкт.

"Корабель був завантажений і на переході був знищений п'ятьма безпілотними апаратами "Магура", — сказав Буданов.

Попередньо відомо, що на кораблі перебувало 90 членів екіпажу. Скільки з них вціліло — поки невідомо. Росіяни продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, зранку 14 лютого в Криму пролунав потужний вибух. Повідомлялося, що детонував комплект підбитого російського корабля.

Пізніше стало відомо, що дрони ГУР МО атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Внаслідок атаки він затонув.