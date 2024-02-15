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Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

15 лютого 2024 р. 09:50

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18:30 ДБР арештувало майно художниці Морозюк

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17:14 Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

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Російський десантний корабель "Цезар Куніков" знищили українські військові спільно з підрозділами Головного управління розвідки у середу, 14 лютого. За словами начальника ГУР Кирила Буданова, судно перевозило вантаж до Севастополя. 

Про це розвідник заявив у коментарі журналістам, передає канал ''Ми — Україна''. 

Що перевозив знищений корабель "Цезар Куніков"

За словами Буданова, напередодні затоплений корабель "Цезар Куніков" перевозив вантаж з Новоросійська до Севастополя. На переході на судно вже "чатували" п'ять дронів українського виробництва Magura, які й знищили об'єкт. 

"Корабель був завантажений і на переході був знищений п'ятьма безпілотними апаратами "Магура", — сказав Буданов. 

Попередньо відомо, що на кораблі перебувало 90 членів екіпажу. Скільки з них вціліло — поки невідомо. Росіяни продовжують пошуково-рятувальну операцію. 

Нагадаємо, зранку 14 лютого в Криму пролунав потужний вибух. Повідомлялося, що детонував комплект підбитого російського корабля.

Пізніше стало відомо, що дрони ГУР МО атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Внаслідок атаки він затонув.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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