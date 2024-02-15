Вез груз в Севастополь — Буданов рассказал детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

Российский десантный корабль "Цезарь Куников" уничтожили украинские военные совместно с подразделениями Главного управления разведки в среду, 14 февраля. По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, судно перевозило груз в Севастополь.

Об этом разведчик заявил в комментарии журналистам, передает канал ''Мы — Украина''.

Что перевозил уничтоженный корабль "Цезарь Куников"

По словам Буданова, накануне затопленный корабль "Цезарь Куников" перевозил груз из Новороссийска в Севастополь. На переходе на судно уже "караулили" пять дронов украинского производства Magura, которые и уничтожили объект.

"Корабль был загружен и на переходе был уничтожен пятью беспилотными аппаратами "Магура", — сказал Буданов.

Предварительно известно, что на корабле находилось 90 членов экипажа. Сколько из них уцелело, пока неизвестно. Россияне продолжают поисково-спасательную операцию.

Напомним, утром 14 февраля в Крыму раздался мощный взрыв. Сообщалось, что детонировал комплект подбитого российского корабля.

Позже стало известно, что дроны ГУР МО атаковали российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". В результате атаки он затонул.