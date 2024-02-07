Чи можливі переговори між РФ та Україною у 2024-му — дипломат відповів

Усі війни рано чи пізно закінчуються перемовинами, російсько-українська не є виключенням. Однак, найближчим часом і загалом у 2024-му році це малоймовірно.

Таку думку висловив дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол, колишній посол України у Великій Британії Володимир Хандогій в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чи можливі перемовини між РФ та Україною

За словами експерта, на сьогоднішній день, існує два глобальні сценарії закінчення війни:

— повернення сувернітету України до кордонів 1991-го;

— збереження статус к-во.

Хандогій додав, що ці два фактори якраз і будуть орієнтиром у перемовинах. Втім, яким буде їх характер і коли вони можуть відбутися покаже ситуація на фронті.

"Ми всі знаємо, що всі війни завершуються переговорами. 2024 рік — не є тим роком, коли реально можна говорити про якесь перемир'я. Я думаю, що з боку України є певні плани стратегічні на цей рік. З іншого потрібно розуміти, що Росія не демонструє жодних намірів і готовності до вирішення цих проблем", — сказав дипломат.

Нагадаємо, російський опозиціонер Гаррі Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори.

Крім того, президент РФ Володимир Путін досліджує готовність США до переговорів щодо припинення війни в Україні. У свою чергу, американські чиновники налаштовані скептично з цього приводу і не бачать ознак бажання переговорів з боку РФ.