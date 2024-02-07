Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Все войны рано или поздно заканчиваются переговорами, русско-украинская не исключение. Однако в ближайшее время и вообще в 2024 году это маловероятно.

Такое мнение высказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол, бывший посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий в интервью Новини.LIVE.

Возможны ли переговоры между РФ и Украиной

По словам эксперта, на сегодняшний день существует два глобальных сценария окончания войны:

— возвращение суверенитета Украины к границам 1991;

— сохранение статуса кол-во.

Хандогий добавил, что эти два фактора как раз и будут ориентиром в переговорах. Впрочем, каким будет их характер и когда они могут произойти, покажет ситуация на фронте.

"Мы все знаем, что все войны завершаются переговорами. 2024 год — не тот год, когда реально можно говорить о каком-то перемирии. Я думаю, что со стороны Украины есть определенные планы стратегические на этот год. С другой нужно понимать, что Россия не демонстрирует никаких намерений и готовности к решению этих проблем", — сказал дипломат.

Напомним, российский оппозиционер Гарри Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин исследует готовность США к переговорам по прекращению войны в Украине. В свою очередь, американские чиновники настроены скептически на этот счет и не видят признаков желания переговоров со стороны РФ.