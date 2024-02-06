Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

Ймовірно, представники США та РФ вели та продовжують вести таємні переговори. На це вказують принаймні низка подій у російсько-українській війні та небажанні приймати Україну в НАТО.

Таку думку висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Галині Остаповець.

Таємні перемовини США і РФ

За словами Гаррі Каспарова, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Білого дому, зокрема радника президента США Джейка Саллівана, багато разів приходив Самуель Чарап — американський аналітик, який виступав проти передачі Україні зброю та вважав, що країна довго не протримається.

"Абсолютно безглуздий аналітик, який говорив про те, що Україна провалиться відразу, що не треба давати зброю. Офіційно зафіксовано, що він 13 разів був у Саллівана. Це лише візити у Білий дім, це не означає, що вони не зустрічались в інших місцях", — каже Каспаров.

Ймовірно, як пояснює Каспаров, даний експерт є радником самого Саллівана. Крім того, він неодноразово зустрічався з представниками Російської влади.

Втім, ключовою особою є директор ЦРУ Вільям Бернс — професійний дипломат, який ще у 90-х виступав проти розширення НАТО.

"Він домовлявся з його російськими колегами, з Наришкіним і Патрушевим. Я не сумніваюсь, що саме Бернс дав обіцянку не використовувати американську зброю проти російських об'єктів. Я думаю через це Кримський міст стоїть", — додав Каспаров.

Він вважає, що сторони намагалися досягти якихось домовленостей. Зокрема, спроба зафіксувати лінію поділу — це те, у чому впевнений Каспаров і те, що ніколи не спростовувала адміністрація Байдена.

"Така собі Східна та Західна Німеччина. Як пряник — прийняти ось ту вільну Україну в НАТО і дати якісь гроші з конфіскованих російських грошей", — сказав Каспаров.

Нагадаємо, Гаррі Каспаров жорстко розкритикував США та інші іноземні країни, які знали про плани Володимира Путіна, але жодним чином не зупинили війну в Україні.