Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

По всей вероятности, представители США и РФ вели и продолжают вести тайные переговоры. На это указывают, по крайней мере, ряд событий в российско-украинской войне и нежелании принимать Украину в НАТО.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью ведущей Новини.LIVE Галине Остаповец.

Тайные переговоры США и РФ

По словам Гарри Каспарова, за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину в Белый дом, в частности советникк президента США Джейку Салливану, много раз приходил Самуэль Чарап — американский аналитик, выступавший против передачи Украине оружия и считавший, что страна долго не продержится.

"Абсолютно бессмысленный аналитик, говоривший о том, что Украина провалится сразу, что не надо давать оружие. Официально зафиксировано, что он 13 раз был у Салливана. Это только визиты в Белый дом, это не значит, что они не встречались в других местах", — говорит Каспаров.

Вероятно, как объясняет Каспаров, данный эксперт является советником самого Салливана. Кроме того, он неоднократно встречался с представителями русских властей.

Впрочем, ключевым лицом является директор ЦРУ Уильям Бернс — профессиональный дипломат, еще в 90-х выступавший против расширения НАТО.

"Он договаривался с его российскими коллегами, с Нарышкиным и Патрушевым. Я не сомневаюсь, что именно Бернс дал обещание не использовать американское оружие против российских объектов. Я думаю из-за этого Крымский мост стоит", — добавил Каспаров.

Он считает, что стороны пытались достичь каких-либо договоренностей. В частности, попытка зафиксировать линию разделения — это то, в чем уверен Каспаров и то, что никогда не опровергала администрация Байдена.

"Экая Восточная и Западная Германия. Как пряник — принять вот ту свободную Украину в НАТО и дать какие-то деньги из конфискованных российских денег", — сказал Каспаров.

Напомним, Гарри Каспаров подверг жесткой критике США и другие иностранные страны, которые знали о планах Владимира Путина, но никоим образом не остановили войну в Украине.