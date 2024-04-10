Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв arrow
Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

10 квітня 2024 р. 09:58

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

Text

08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

9 квітня 2024
Text

21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Text

20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

Text

20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

Text

18:15Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

Text

08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

9 квітня 2024
Text

21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Text

20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

Text

20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

Text

18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild заявив, що Харків має символічне значення для ворога, тому очільник Кремля Володимир Путін хотів його захопити. Гарант наголосив, що Україна робить все можливе, аби цього не сталося, втім Путін хоче захопити всю Україну і знищити усе, якщо йому не дати відсіч.

Цю заяву прокоментував політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук в ефірі Новини.LIVE.

Втрати України в разі захоплення окупантами

"Він уб'є багато людей, більшість з них не втечуть, тому він вб'є багатьох з них. Як це буде: крові буде багато, буде багато жертв, багато втрат, ми говоримо про сотні тисяч", — сказав Зеленський в інтерв'ю.

На думку Гончарука, ці слова Президента спрямовані в першу чергу не українцям, а на Захід. В тому числі аби західний уряд активізував свою позицію.

"Президент щовечора звертається до українців та робить свої послання. Зрештою, ми самі десь приблизно розуміємо, яка ситуація в Україні — нас то якраз не потрібно ні в чому переконувати", — сказав політолог.

Однак для Заходу, США та для прихильників республіканців й Трампа — така інформація повинна бути важлива.

За словами Гончарука, ми повинні показувати жорстокість росіян в Україні та розстріли українських полонених. Зокрема, треба розповідати на майданчиках ООН, ОБСЄ та інших організацій, яким чином відносяться до українських полонених.

"Але звичайно, що паралельно повинна йти абсолютно конструктивна робота", — зазначив він.

Експерт пояснив, що в перший рік війни західні країни надавали більш серйозну допомогу, але в другій половині минулого року відбулася "пробуксовка" через початок війни Ізраїлю з ХАМАСом, боротьбою з хуситами і не виключено, що виникатимуть ще якісь конфлікти.

"Але хіба це означає, що не потрібно працювати з західними медіа? Споживач інформації — виборець і активізувати цю тематику для них важливо. І тут не можна сказати, що це ніяким чином не працює, тому що це активізує діяльність урядів і багато країн шукають допомогу", — додав Гончарук.

Раніше ми писали про напружені бої у Роботиному на Запоріжжі. Російські війська намагалися повторно захопити населений пункт, який вже раніше знаходився під окупацією.

Згодом Сили оборони півдня спростували фейк депутата про успіхи росіян в селі Роботине та їх закріплення на певних позиціях. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:08 У Міноборони вигадали спосіб для спрощення мобілізації

10:07 Аліменти на дитину — скільки необхідно платити у 2024 році

10:02 Тухель назвав людину, яка завадила Баварії виграти в Арсенала в Лізі чемпіонів

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

09:55 Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів на чергуванні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:54 У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки — перелік порад від КМДА

09:51 У ВМС заявили про знищення російського літака Ка-27 у Криму

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

09:30 Ремонт на електромережах — де в Одесі не буде світла до вечора

09:28 У КМДА розповіли, де військові можуть пройти реабілітацію у Києві

10:08 У Міноборони вигадали спосіб для спрощення мобілізації

10:07 Аліменти на дитину — скільки необхідно платити у 2024 році

10:02 Тухель назвав людину, яка завадила Баварії виграти в Арсенала в Лізі чемпіонів

09:55 Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів на чергуванні

09:54 У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки — перелік порад від КМДА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:51 У ВМС заявили про знищення російського літака Ка-27 у Криму

09:30 Ремонт на електромережах — де в Одесі не буде світла до вечора

09:28 У КМДА розповіли, де військові можуть пройти реабілітацію у Києві

09:26 Артета розповів про гру Зінченка та причину невдач Арсеналу у матчі з Баварією

09:11 На Вінниччині судили чоловіка, який двічі не з'явився до ТЦК — який термін призначили

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у квітні

06:22 Освіта у Франції — специфіка системи та можливості для українців

05:42 Дрони атакують Борисоглєбськ — що виготовлялося на ураженому авіаремонтному заводі

9 квітня 2024

19:30 Початок "Режисера" — в Одесі розпочали знімати фільм про Довженка

18:57 Студенти Львівського медуніверситету вийшли на протест  — що вимагають

06:40 Ціни на металобрухт у квітні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

05:42 Вибух дрона на ЗАЕС — чому Росія відновила ядерний шантаж

8 квітня 2024

18:40 Сонячна корона — як на одеситів впливає повне затемнення

7 квітня 2024

18:45 Пів року війни з Хамасом — підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю

05:42 Атака на Морозовськ — яку російську авіатехніку знищили українські дрони

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

Text

08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

Text

07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

9 квітня 2024
Text

21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

Text

20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

Text

20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

Text

18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE