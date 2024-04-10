Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild заявив, що Харків має символічне значення для ворога, тому очільник Кремля Володимир Путін хотів його захопити. Гарант наголосив, що Україна робить все можливе, аби цього не сталося, втім Путін хоче захопити всю Україну і знищити усе, якщо йому не дати відсіч.

Цю заяву прокоментував політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук в ефірі Новини.LIVE.

Втрати України в разі захоплення окупантами

"Він уб'є багато людей, більшість з них не втечуть, тому він вб'є багатьох з них. Як це буде: крові буде багато, буде багато жертв, багато втрат, ми говоримо про сотні тисяч", — сказав Зеленський в інтерв'ю.

На думку Гончарука, ці слова Президента спрямовані в першу чергу не українцям, а на Захід. В тому числі аби західний уряд активізував свою позицію.

"Президент щовечора звертається до українців та робить свої послання. Зрештою, ми самі десь приблизно розуміємо, яка ситуація в Україні — нас то якраз не потрібно ні в чому переконувати", — сказав політолог.

Однак для Заходу, США та для прихильників республіканців й Трампа — така інформація повинна бути важлива.

За словами Гончарука, ми повинні показувати жорстокість росіян в Україні та розстріли українських полонених. Зокрема, треба розповідати на майданчиках ООН, ОБСЄ та інших організацій, яким чином відносяться до українських полонених.

"Але звичайно, що паралельно повинна йти абсолютно конструктивна робота", — зазначив він.

Експерт пояснив, що в перший рік війни західні країни надавали більш серйозну допомогу, але в другій половині минулого року відбулася "пробуксовка" через початок війни Ізраїлю з ХАМАСом, боротьбою з хуситами і не виключено, що виникатимуть ще якісь конфлікти.

"Але хіба це означає, що не потрібно працювати з західними медіа? Споживач інформації — виборець і активізувати цю тематику для них важливо. І тут не можна сказати, що це ніяким чином не працює, тому що це активізує діяльність урядів і багато країн шукають допомогу", — додав Гончарук.

Раніше ми писали про напружені бої у Роботиному на Запоріжжі. Російські війська намагалися повторно захопити населений пункт, який вже раніше знаходився під окупацією.

Згодом Сили оборони півдня спростували фейк депутата про успіхи росіян в селі Роботине та їх закріплення на певних позиціях.