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Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

10 квітня 2024 р. 07:59

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20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

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18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Президент України Володимир Зеленський 9 квітня провів нараду з усіма, хто відповідає за захист Харківщини та відновлення нормального життя після російських ударів в регіоні. Про це і не тільки поговорять гості студії.

Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі.

Що сказав Зеленський 

Гості ефіру звернуть увагу на заяву Зеленського про будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині. 

"Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється", — наголосив президент. 

Також глава держави провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів.

"Пишаюся нашими харків’янами! Вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову та області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки", — заявив Зеленський.

Хто став гостями ефіру Новини.LIVE 

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь,
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій,
  • Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ,
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії,
  • Георгій Мазурашу — народний депутат України від "Слуга народу",
  • Ігор Гарбарук — політичний та міжнародний експерт, економіст,
  • Андрій Козінчук — військовий психолог,
  • Костянтин Матвієнко — політолог,
  • Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,
  • Сергій Соболєв — Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу, але зауважив, що йому невідомо про дату та місце його початку на лінії фронту.

Додамо, 9 квітня Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.

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08:26 Гвардіола назвав головне досягнення Манчестер Сіті у матчі з Реалом

08:24 Окупанти не полишають спроб захопити Донеччину — зведення Генштабу

08:24 На Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації — яке покарання отримав

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:20 Американським компаніям заборонять використовувати російське ПЗ, — CNN

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01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації