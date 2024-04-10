Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня провів нараду з усіма, хто відповідає за захист Харківщини та відновлення нормального життя після російських ударів в регіоні. Про це і не тільки поговорять гості студії.

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Що сказав Зеленський

Гості ефіру звернуть увагу на заяву Зеленського про будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині.

"Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється", — наголосив президент.

Також глава держави провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів.

"Пишаюся нашими харків’янами! Вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову та області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки", — заявив Зеленський.

Хто став гостями ефіру Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь,

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій,

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ,

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії,

Георгій Мазурашу — народний депутат України від "Слуга народу",

Ігор Гарбарук — політичний та міжнародний експерт, економіст,

Андрій Козінчук — військовий психолог,

Костянтин Матвієнко — політолог,

Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик,

Сергій Соболєв — Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу, але зауважив, що йому невідомо про дату та місце його початку на лінії фронту.

Додамо, 9 квітня Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Харківській області, де прийняв доповіді військових, обговорив відновлення електроенергії у місті та нагородив захисників країни.