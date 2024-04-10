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Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

10 апреля 2024 г. 7:59

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

Text

20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля провел совещание со всеми, кто отвечает за защиту Харьковской области и восстановление нормальной жизни после российских ударов в регионе. Об этом и не только поговорят гости студии.

Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

Что сказал Зеленский

Гости эфира обратят внимание на заявление Зеленского о строительстве фортификационных сооружений в Харьковской области.

"Очень важно усиление этого направления. Российские террористы должны видеть, что Харьковщина укрепляется", — подчеркнул президент.

Также глава государства провел совещание со всеми отвечающими за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов.

"Горжусь нашими харьковчанами! Благодарен каждому и каждой, кто в эти недели работал, чтобы дать Харькову и области больше электричества, чтобы дать больше защиты от российских ударов. Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики",  заявил Зеленский.

Кто стал гостями эфира Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг,
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий,
  • Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск,
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России,
  • Георгий Мазурашу — народный депутат Украины от "Слуга народа",
  • Игорь Гарбарук — политический и международный эксперт, экономист,
  • Андрей Козинчук — военный психолог,
  • Константин Матвиенко — политолог,
  • Вячеслав Потапенко — политический аналитик,
  • Сергей Соболев — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления, но отметил, что ему неизвестно о дате и месте его начала на линии фронта.

Также 9 апреля Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.

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08:58 В Одессе раздался взрыв

08:56 Американские дроны провалили миссию в Украине — в США озабочены поражением

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:40 Ночная атака на объекты инфраструктуры в Одессе — есть пострадавшие и разрушения

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07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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9 апреля 2024
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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации