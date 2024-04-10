Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля провел совещание со всеми, кто отвечает за защиту Харьковской области и восстановление нормальной жизни после российских ударов в регионе. Об этом и не только поговорят гости студии.

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Что сказал Зеленский

Гости эфира обратят внимание на заявление Зеленского о строительстве фортификационных сооружений в Харьковской области.

"Очень важно усиление этого направления. Российские террористы должны видеть, что Харьковщина укрепляется", — подчеркнул президент.

Также глава государства провел совещание со всеми отвечающими за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов.

"Горжусь нашими харьковчанами! Благодарен каждому и каждой, кто в эти недели работал, чтобы дать Харькову и области больше электричества, чтобы дать больше защиты от российских ударов. Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики", — заявил Зеленский.

Кто стал гостями эфира Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг,

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий,

Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск,

Александр Шульга — доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России,

Георгий Мазурашу — народный депутат Украины от "Слуга народа",

Игорь Гарбарук — политический и международный эксперт, экономист,

Андрей Козинчук — военный психолог,

Константин Матвиенко — политолог,

Вячеслав Потапенко — политический аналитик,

Сергей Соболев — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления, но отметил, что ему неизвестно о дате и месте его начала на линии фронта.

Также 9 апреля Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил возобновление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.