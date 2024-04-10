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Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

10 апреля 2024 г. 9:58

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild заявил, что Харьков имеет символическое значение для врага, поэтому глава Кремля Владимир Путин хотел его захватить. Гарант подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло, впрочем, Путин хочет захватить всю Украину и уничтожить все, если ему не дать отпор.

Это заявление прокомментировал политолог, руководитель Департамента избирательных технологий Валерий Гончарук в эфире Новини.LIVE.

Потери Украины при захвате оккупантами

"Он убьет много людей, большинство из них не уйдут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет: крови будет много, будет много жертв, много потерь, мы говорим о сотнях тысяч", — сказал Зеленский в интервью.

По мнению Гончарука, эти слова Президента направлены, в первую очередь, не украинцам — а на Запад. В том числе, чтобы западное правительство активизировало свою позицию.

"Президент каждый вечер обращается к украинцам и делает свои послания. В конце концов, мы сами где-то примерно понимаем, какая ситуация в Украине — нас как раз не нужно ни в чем убеждать", — сказал политолог.

Однако для Запада, США и для сторонников республиканцев и Трампа такая информация должна быть важна.

По словам Гончарука, мы должны показать жестокость россиян в Украине и расстрелы украинских пленных. В частности, нужно рассказывать на площадках ООН, ОБСЕ и других организаций, каким образом относятся к украинским пленникам.

"Но конечно, что параллельно должна идти абсолютно конструктивная работа", — отметил он.

Эксперт объяснил, что в первый год войны западные страны оказывали более серьезную помощь, но во второй половине прошлого года произошла "пробуксовка" из-за начала войны Израиля с ХАМАСом, борьбой с хуситами и не исключено, что возникнут еще какие-то конфликты.

"Но разве это означает, что не нужно работать с западными медиа? Потребитель информации — избиратель и активизировать эту тематику для них важно. И здесь нельзя сказать, что это никоим образом не работает, потому что это активизирует деятельность правительств и многие страны ищут помощь", — добавил Гончарук.

Раньше мы писали о напряженных боях в Работино на Запорожье. Российские войска пытались повторно захватить населенный пункт, которые ранее уже находились под оккупацией.

Позже Силы обороны юга опровергли фейк депутата об успехах россиян в селе Работино и их закреплении на определенных позициях.

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10:49 Программа єОселя — сколько выдали кредитов на жилье и в каких регионах

10:47 Выплаты ВПЛ — как оформить денежную помощь в Дії

10:44 В Одессе снова раздаются громкие взрывы — какая угроза

10:43 Лунин провалил матч с Манчестер Сити — какую оценку получил украинский голкипер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

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09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE