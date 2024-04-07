Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома arrow
Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

07 квітня 2024 р. 18:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:13 Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

Text

17:24 В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

Text

16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

Text

15:19Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

Text

07:37 Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

Text

02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

6 квітня 2024
Text

15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

Text

14:07Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

Text

13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

Text

18:13 Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

Text

17:24 В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

Text

16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

Text

15:19 Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

Text

07:37 Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

Text

02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

6 квітня 2024
Text

15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

Text

14:07 Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

Text

13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла про виробництво аналогів "шахедів" в Україні. За її словами, їх створення постійно розвивається.

Про це Ганна Гвоздяр говорила в ефірі "Телебачення Торонто" у неділю, 7 квітня.

Виробництво аналогів "шахедів" в Україні

"В Україні вже є ряд виробників як державних, так і приватних, які працюють в цьому напрямку, які вийшли на серійне виробництво. Вони дещо відрізняються між собою по технічним характеристикам, проте вони є аналогами, подібними до тих самих "шахедів", які застосовують росіяни", — наголосила Гвоздяр.

За її словами, українські безпілотники успішні та постійно розвиваються. Вона наголосила, що таких виробів з'явиться більше вже зовсім скоро.

FPV-дрони для бійців ЗСУ

Гвоздяр зазначила, що завдання Мінстратегпрому саме слідкувати за виробництвом і створювати можливості для виробництва товарів. 

"Контрактування закупівель — це не наша сфера діяльності, проте ми взаємодіємо зі всіма, зокрема, з Міноборони, так само з іншими органами, які закуповують і з волонтерськими фондами", — розповів заступниця міністра.

Вона зазначила, що наразі важко сказати, чи зможе Україна відмовитися від волонтерських зборів через повне забезпечення від держави.

Нагадаємо, Гвоздяр розповіла про посилення "оборонки" країни. Вона відповіла, виробництво якої зброї збільшать у шість разів.

Також Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, що за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:15 Варто зачекати з поїздкою в Молдову та Румунію — на трасі Одеса — Рені сильні затори

Text

18:13 Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

18:10 Начо Фернандес записав відео для українських дітей у Всесвітній день здоров'я

18:08 Сирський та Умєров ознайомилися із новітніми розробками від українських виробників зброї

17:58 МАГАТЕ повідомили про вибух дрона на території ЗАЕС — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:54 Заморожені активи РФ — в ОП розповіли, на що можуть спрямувати прибутки

17:45 В одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж

17:43 Атака ГУР на аеродром в Єйську — скільки літаків пошкоджено

17:40 Конфлікти з ТЦК — Жорін прокоментував ухилення військовозобов'язаних від мобілізації

Text

17:24 В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

18:15 Варто зачекати з поїздкою в Молдову та Румунію — на трасі Одеса — Рені сильні затори

18:10 Начо Фернандес записав відео для українських дітей у Всесвітній день здоров'я

18:08 Сирський та Умєров ознайомилися із новітніми розробками від українських виробників зброї

17:58 МАГАТЕ повідомили про вибух дрона на території ЗАЕС — що відомо

17:54 Заморожені активи РФ — в ОП розповіли, на що можуть спрямувати прибутки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 В одеській Аркадії зацвіли магнолії — фоторепортаж

17:43 Атака ГУР на аеродром в Єйську — скільки літаків пошкоджено

17:40 Конфлікти з ТЦК — Жорін прокоментував ухилення військовозобов'язаних від мобілізації

17:19 Лавров відвідає Китай, щоб обговорити війну в Україні — коли відбудеться візит

17:15 По 200 ворожих дронів на добу — Гуменюк просить допомогти зі збором на засоби РЕБ для 36-ї бригади

05:42 Атака на Морозовськ — яку російську авіатехніку знищили українські дрони

6 квітня 2024
Оновлено

09:39 Одеситів запитали, що вони знають про НАТО — відповіді розділилися

05:42 Удари по Києву і Харкову — чому Росія почала використовувати нову зброю

5 квітня 2024

18:10 Українське питання "псує" вибори в Польщі, або Чому Туск підіграє націоналістам

15:26 Скандальне вбивство Салтанат Нукенової  — деталі подружнього життя та судової справи Бішимбаєва

09:00 ТОП-5 захворювань українців через війну — які ліки найбільше користуються попитом

Ексклюзив

06:36 ТОП платників податків серед керівництва ВР та парламентських фракцій за 2022 рік

06:30 Богдана — що відомо про українську зброю, яка вигнала РФ зі Зміїного

4 квітня 2024

20:00 Без права на помилку — як одесити розміновують деокуповані території

17:55 Уламки ворожої ракети позбавили її обличчя — історія жінки з Рубіжного, яка вчиться усміхатись

Text

18:13 Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

Text

17:24 В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

Text

16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

Text

15:19 Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

Text

07:37 Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

Text

02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

6 квітня 2024
Text

15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

Text

14:07 Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

Text

13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна