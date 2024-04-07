Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла про виробництво аналогів "шахедів" в Україні. За її словами, їх створення постійно розвивається.

Про це Ганна Гвоздяр говорила в ефірі "Телебачення Торонто" у неділю, 7 квітня.

Виробництво аналогів "шахедів" в Україні

"В Україні вже є ряд виробників як державних, так і приватних, які працюють в цьому напрямку, які вийшли на серійне виробництво. Вони дещо відрізняються між собою по технічним характеристикам, проте вони є аналогами, подібними до тих самих "шахедів", які застосовують росіяни", — наголосила Гвоздяр.

За її словами, українські безпілотники успішні та постійно розвиваються. Вона наголосила, що таких виробів з'явиться більше вже зовсім скоро.

FPV-дрони для бійців ЗСУ

Гвоздяр зазначила, що завдання Мінстратегпрому саме слідкувати за виробництвом і створювати можливості для виробництва товарів.

"Контрактування закупівель — це не наша сфера діяльності, проте ми взаємодіємо зі всіма, зокрема, з Міноборони, так само з іншими органами, які закуповують і з волонтерськими фондами", — розповів заступниця міністра.

Вона зазначила, що наразі важко сказати, чи зможе Україна відмовитися від волонтерських зборів через повне забезпечення від держави.

Нагадаємо, Гвоздяр розповіла про посилення "оборонки" країни. Вона відповіла, виробництво якої зброї збільшать у шість разів.

Також Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, що за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів.