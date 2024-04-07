Производство аналогов "шахедов" в Украине — детали от Минстратегпрома

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала о производстве аналогов "шахедов" в Украине. По ее словам, их создание постоянно развивается.

Об этом Анна Гвоздяр говорила в эфире "Телевидения Торонто" в воскресенье, 7 апреля.

Производство аналогов "шахедов" в Украине

"В Украине уже есть ряд производителей как государственных, так и частных, работающих в этом направлении, которые вышли на серийное производство. Они несколько отличаются между собой по техническим характеристикам, однако они являются аналогами, подобными тем самым "шахедам", которые применяют россияне", — отметила Гвоздяр.

По ее словам, украинские беспилотники успешные и постоянно развиваются. Она отметила, что таких изделий появится больше уже совсем скоро.

FPV-дроны для бойцов ВСУ

Гвоздяр отметила, что задача Минстратегпрома именно следить за производством и создавать возможности для производства товаров.

"Контрактирование закупок — это не наша сфера деятельности, однако мы взаимодействуем со всеми, в частности, с Минобороны, так же с другими органами, которые закупают и с волонтерскими фондами", — рассказал заместитель министра.

Она отметила, что пока трудно сказать, сможет ли Украина отказаться от волонтерских сборов из-за полного обеспечения от государства.

Напомним, Гвоздяр рассказала об усилении "оборонки" страны. Она ответила, производство какого оружия увеличат в шесть раз.

Также Президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников. Известно, что за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов.