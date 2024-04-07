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У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

07 квітня 2024 р. 16:03

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16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

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16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

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15:19 Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

Text

07:37 Російський політик Леонід Гозман відповів, хто має вплив на Путіна

Text

04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

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02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

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15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

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14:07 Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

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13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

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Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр розповіла про посилення "оборонки" країни. Вона відповіла, виробництво якої зброї збільшать у шість разів.

Про це Ганна Гвоздяр говорила в ефірі "Телебачення Торонто" у неділю, 7 квітня.

Посилення оборонно-промислового комплексу України

Нещодавно Мінстратегпром заявив, що у 2024 році українська оборонна промисловість збільшить свої потужності у шість разів. Гвоздяр розповіла, чого саме це торкнеться.

"Ми вже в 2023 році збільшили "оборонку" втричі, це і збільшення кількості вироблених боєприпасів різного типу, БпЛА, броньованої техніки і інших виробів ВПК. І наступного року, коли в нас з'являються нові напрямки, так і ми розвиваємо вже існуючі напрямки озброєнням та технікою", — зазначила вона.

Гвоздяр розповіла, що наразі неможливо навіть з партнерами закрити на 100% потреби українського війська. За її словами, це відбувається через те, що бойові дії тривають на дуже великій території України.

"Проте українське виробництво, точніше вироби українського виробництва займають все більше і більше місця на фронті", — каже заступниця міністра.

Вона розповіла, що виробити за місяць САУ "Богдана" вдається шість одиниць. Гвоздяр також відзначила українські безпілотники, які щодня показують свою ефективність.

Нагадаємо, технології оборонної сфери України упродовж великої війни розвиваються та нарощують свої спроможності. Вагому роль у цьому відіграє приватний бізнес, а також іноземні виробники, які працюють на українському ринку. 

Також Президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, що за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. 

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16:15 Два роки полону — одесити вийшли на акцію FreeAzov

15:45 Затримання підлітка представниками ТЦК – на Одещині проводиться службова перевірка

15:44 Буданов заявив, що влітку російські війська зможуть просунутися вперед — який напрямок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:20 Челсі хоче перехопити Довбика у Барселони, як зробило це з Мудриком та Арсеналом

15:18 Оборонна промисловість України — на скільки збільшилась роль приватних компаній в оборонному секторі

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15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

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