В Минстратегпроме рассказали, производство какого оружия увеличат в шесть раз

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр рассказала об усилении "оборонки" страны. Она ответила, производство какого оружия увеличат в шесть раз.

Об этом Анна Гвоздяр говорила в эфире "Телевидения Торонто" в воскресенье, 7 апреля.

Усиление оборонно-промышленного комплекса Украины

Недавно Минстратегпром заявил, что в 2024 году украинская оборонная промышленность увеличит свои мощности в шесть раз. Гвоздяр рассказала, чего именно это коснется.

"Мы уже в 2023 году увеличили "оборонку" втрое, это и увеличение количества производимых боеприпасов различного типа, БпЛА, бронированной техники и других изделий ВПК. И в следующем году, когда у нас появляются новые направления, так и мы развиваем уже существующие направления вооружением и техникой", — отметила она.

Гвоздяр рассказала, что сейчас невозможно даже с партнерами закрыть на 100% потребности украинского войска. По ее словам, это происходит из-за того, что боевые действия продолжаются на очень большой территории Украины.

"Однако украинское производство, точнее, изделия украинского производства занимают все больше и больше места на фронте", — говорит заместитель министра.

Она рассказала, что изготовить за месяц САУ "Богдана" удается шесть единиц. Гвоздяр также отметила украинские беспилотники, которые ежедневно показывают свою эффективность.

Напомним, технологии оборонной сферы Украины на протяжении большой войны развиваются и наращивают свои возможности. Весомую роль в этом играет частный бизнес, а также иностранные производители, работающие на украинском рынке.

Также Президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников. Известно, что за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов.