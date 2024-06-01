Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні arrow
Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

01 червня 2024 р. 18:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Text
Новина з відео

06:25 Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

Text

04:58 Чим загрожує використання Росією ядерної зброї — експертка розповіла про моторошні наслідки

31 травня 2024
Text

23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Text

18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Text
Новина з відео

06:25 Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

Text

04:58 Чим загрожує використання Росією ядерної зброї — експертка розповіла про моторошні наслідки

31 травня 2024
Text

23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Text

18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

Командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін розповів про інструкторів НАТО, які працюють в Україні з початку російської війни. Він сказав, що військові прибули до нашої країни добровільно.

Про це Сьомін розповів в ефірі Новини.LIVE.

Інструктори НАТО в Україні — що відомо

"Ми вже працюємо з інструкторами НАТО, це в минулому ветерани, які приїхали в Україну на добровільних засадах, щоб допомагати у навчанні особового складу наших бійців. Ті, хто з них має бажання допомогти на фронті, можуть підписати контракт і піти воювати", — сказав "Рандеву".

За його словами, іноземні військові на війні в Україні отримують знання і для себе.

"Для них важливо отримувати бойовий досвід і бачити, як змінилася війна, аби потім цей досвід перебудувати під свою бойову школу і передавати ці знання далі", — додав військовий.

Нагадаємо, раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що РФ не прагне напасти на Альянс. За його словами, вона не здатна на це.

Також директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко прокоментував можливість вступу України в Європейський Союз та НАТО.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:30 Служба жінок на фронті — доброволиці у лавах "Азова"

Text

18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

18:19 Зеленський відреагував на слова Трампа щодо завершення війни РФ проти України

18:09 По Дніпровській ГЕС перекрили рух — Федоров розповів, коли знову відкриють греблю

18:00 На Тузлівських лиманах прокинулись червонокнижні черепахи — подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Зеленський провів переговори з президентом Індонезії — про що домовилися

17:51 G7 хоче обмежити банки, які допомагають Росії обходити антивоєнні санкції

17:44 Кабмін може позбавити ДСНС броні від мобілізації, — нардеп Гончаренко

17:36 Третя штурмова показала вражаючу роботу FPV-дронів проти російської артилерії на Харківщині

17:30 Витратять близько шести мільйонів — в Одесі оголосили новий тендер на ремонт доріг

18:30 Служба жінок на фронті — доброволиці у лавах "Азова"

18:19 Зеленський відреагував на слова Трампа щодо завершення війни РФ проти України

18:09 По Дніпровській ГЕС перекрили рух — Федоров розповів, коли знову відкриють греблю

18:00 На Тузлівських лиманах прокинулись червонокнижні черепахи — подробиці

17:55 Зеленський провів переговори з президентом Індонезії — про що домовилися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:51 G7 хоче обмежити банки, які допомагають Росії обходити антивоєнні санкції

17:44 Кабмін може позбавити ДСНС броні від мобілізації, — нардеп Гончаренко

17:36 Третя штурмова показала вражаючу роботу FPV-дронів проти російської артилерії на Харківщині

17:30 Витратять близько шести мільйонів — в Одесі оголосили новий тендер на ремонт доріг

17:00 Охочих виїхати за кордон багато — на трасі Одеса — Рені затори та черги на КПП

21:10 Закон про мобілізацію — усі нюанси, які потрібно знати військовозобовʼязаним

19:36 Мобілізація, підвищення тарифів та нові пенсії — що зміниться для українців з 1 червня

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

15:00 Новий тариф на електрику — ставлення одеситів до підвищення цін

07:54 Полуниця за 100, а черешня вдвічі більше — вартість сезонних овочів на одеському ринку

30 травня 2024
Ексклюзив

15:00 Як потрапити в "Азов" сьогодні — оновлено перелік вимог та професій

05:13 Сезон фруктів та ягід у Львові відкрито — актуальні ціни на ринку

29 травня 2024

13:44 Porsche представила першу гібридну версію свого культового спорткара — скільки він коштує

12:05 Працівники Samsung погрожують першими в історії компанії страйками — чим невдоволені

06:40 Ціни на чормет наприкінці травня — яка вартість 1 кг брухту в Україні

Text

18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Text
Новина з відео

06:25 Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

Text

04:58 Чим загрожує використання Росією ядерної зброї — експертка розповіла про моторошні наслідки

31 травня 2024
Text

23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Text

18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину