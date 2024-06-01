Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін розповів про інструкторів НАТО, які працюють в Україні з початку російської війни. Він сказав, що військові прибули до нашої країни добровільно.

Про це Сьомін розповів в ефірі Новини.LIVE.

Інструктори НАТО в Україні — що відомо

"Ми вже працюємо з інструкторами НАТО, це в минулому ветерани, які приїхали в Україну на добровільних засадах, щоб допомагати у навчанні особового складу наших бійців. Ті, хто з них має бажання допомогти на фронті, можуть підписати контракт і піти воювати", — сказав "Рандеву".

За його словами, іноземні військові на війні в Україні отримують знання і для себе.

"Для них важливо отримувати бойовий досвід і бачити, як змінилася війна, аби потім цей досвід перебудувати під свою бойову школу і передавати ці знання далі", — додав військовий.

Нагадаємо, раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що РФ не прагне напасти на Альянс. За його словами, вона не здатна на це.

Також директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко прокоментував можливість вступу України в Європейський Союз та НАТО.