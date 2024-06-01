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Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

1 июня 2024 г. 18:28

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Командир отделения инструкторов батальона "Свобода" Владимир "Рандеву" Семин рассказал об инструкторах НАТО , работающих в Украине с начала российской войны. Он сказал, что военные прибыли в нашу страну добровольно.

Об этом Семин рассказал в эфире Новини.LIVE.

Инструкторы НАТО в Украине — что известно

"Мы уже работаем с инструкторами НАТО, это в прошлом ветераны, которые приехали в Украину на добровольной основе, чтобы помогать в обучении личного состава наших бойцов. Те, кто из них хочет помочь на фронте, могут подписать контракт и пойти воевать", — сказал "Рандеву".

По его словам, иностранные военные на войне в Украине получают знания и для себя.

"Для них важно получать боевой опыт и видеть, как изменилась война, чтобы потом этот опыт перестроить под свою боевую школу и передавать эти знания дальше", — добавил военный.

Напомним, ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоан заявил, что РФ не стремится напасть на Альянс. По его словам, она не способна к этому.

Также, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

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