Військовий психолог відповів, як змінилися задачі української піхоти

Військовий психолог Андрій Козінчук розповів, як змінилися задачі української піхоти. За його словами, вона стала мобільнішою.

Про це Андрій Козінчук говорив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 травня.

Задачі піхоти України

За словами військового психолога, був неправильний стереотип, що піхота — це нерозумний солдат, який стоїть з ломом замість автомата.

"Зараз змінилося абсолютно все, адже ми усвідомлюємо, що наш ворог він набагато більший кількісний. Вони вчаться дуже швидко, не "чмоні". Тобто вони дуже сильно адаптуються до всього", — зазначив Козінчук.

Він каже, що піхота розуміє, що перемогти ворога можна не силою, а розумом, хитрістю, мотивацією. Козінчук наголосив, піхотинці стали мобільнішими та більше "літають". Наразі вони активно використовують засоби технічного озброєння.

Військовий психолог зазначив, що серед піхоти є бійці різного віку.

"Ми зважаємо на вік, тобто ті, хто більш старший, і їх фізичне здоров'я трохи менше, вони роблять технічні роботи, наприклад, ремонт, обслуговування техніки, зброї, видача боєприпасів та інше, або інтелектуальна — планування, контроль. Ті, хто молодше, може побігати", — додав Козінчук.

Нагадаємо, розпочалася 803 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти безперервно обстрілюють територію країни та намагаються прорватися на декількох напрямках фронту. Однак українські військові успішно протистоять ворогу. З початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати понад 475 тисяч загарбників.

Також представники уряду Сполучених Штатів Америки оголосили про свою готовність підтримати новий контрнаступ Збройних сил України у 2025 році. Зазначається, що для цього Києву необхідно якнайшвидше взяти ініціативу у військових діях, оскільки перевага Росії на фронті у 2024 році може стати ключовим фактором.