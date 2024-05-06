Военный психолог ответил, как изменились задачи украинской пехоты

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал, как изменились задачи украинской пехоты. По его словам, она стала более мобильной.

Об этом Андрей Козинчук говорил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 мая.

Задачи пехоты Украины

По словам военного психолога, был неправильный стереотип, что пехота — это неумный солдат, стоящий с ломом вместо автомата.

"Сейчас изменилось абсолютно все, ведь мы осознаем, что наш враг он гораздо больше количественный. Они учатся очень быстро, не "чмони". То есть они очень сильно адаптируются ко всему", — отметил Козинчук.

Он говорит, что пехота понимает, что победить врага можно не силой, а разумом, хитростью, мотивацией. Козинчук подчеркнул, пехотинцы стали более мобильными и больше "летают". Они активно используют средства технического вооружения.

Военный психолог отметил, что среди пехоты есть бойцы разных возрастов.

"Мы учитываем возраст, то есть те, кто более старший, и их физическое здоровье немного меньше, они делают технические работы, например, ремонт, обслуживание техники, оружия, выдача боеприпасов и прочее, или интеллектуальная — планирование, контроль. Те, кто моложе, может побегать", — добавил Козинчук.

Напомним, начались 803 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты непрерывно обстреливают территорию страны и пытаются прорваться на нескольких направлениях фронта. Однако украинские военные успешно противостоят врагу. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать более 475 тысяч захватчиков.

Также представители правительства Соединенных Штатов Америки объявили о готовности поддержать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2025 году. Отмечается, что для этого Киеву необходимо как можно быстрее взять инициативу в военных действиях, поскольку преимущество России на фронте в 2024 может стать ключевым фактором.