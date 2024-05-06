Військовий психолог прокоментував скасування статусу обмежено придатний

Військовий психолог Андрій Козінчук прокоментував скасування статусу обмежено придатний в Україні. До 4 лютого такі люди повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це Андрій Козінчук говорив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 травня.

Скасування статусу обмежено придатний

"Я обмежено придатний. Чотири лікарі мені сказали про це. І вони сказали, що тепер обмежено придатний і сказали, що є п'ять окремих обмежено придатних. З приводу суду, ну дивіться, це дуже класно на папері стоїть. Більшість, ну мої хлопці-піхотинці, у них немає юридичних знань для суду", — зазначив Козінчук.

Він вважає, що скасування цього статусу спровокує збільшення корупції в Україні. За його словами, процедура в законі писалася людьми, які сидять або на Банковій, або на Грушевського. Козінчук зазначив, що це писали не військові, тому їм нічого не зрозуміло.

"Мені дуже сумно, що ці люди радяться з юристами, а не з військовими. Тобто закон про нас писали без нас", — додав він.

Нагадаємо, 4 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний". Це не означає автоматичний перехід до іншого статусу — придатний або непридатний.

Також усі військовозобов'язані та військові, яким було встановлено статус "обмежено придатний", зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію.