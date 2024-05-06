Военный психолог прокомментировал отмену статуса ограниченно пригодный

Военный психолог Андрей Козинчук прокомментировал отмену статуса ограниченно пригодный в Украине. До 4 февраля такие люди должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Об этом Андрей Козинчук говорил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 мая.

Отмена статуса ограниченно пригодный

"Я ограниченно пригоден. Четыре врача мне сказали об этом. И они сказали, что теперь ограниченно годен и сказали, что есть пять отдельных ограниченно годных. По поводу суда, ну смотрите, это очень классно на бумаге стоит. Большинство, ну мои ребята-пехотинцы, у них нет юридических знаний для суда", — отметил Козинчук.

Он считает, что отмена этого статуса спровоцирует увеличение коррупции в Украине. По его словам, процедура в законе писалась людьми, которые сидят или на Банковой, или на Грушевского. Козинчук отметил, что это писали не военные, поэтому им ничего не понятно.

"Мне очень грустно, что эти люди совещаются с юристами, а не с военными. То есть закон о нас писали без нас", — добавил он.

Напомним, 4 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный". Это не означает автоматический переход к другому статусу — пригодный или непригодный.

Также все военнообязанные и военные, которым был установлен статус "ограниченно пригодный", обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.