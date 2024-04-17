Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню заявив, що без підтримки партнерів в нас немає шансів на перемогу. Адже Україна бореться з величезною армією, зокрема, значну кількість снарядів та дронів Росії надає Іран.

Це прокоментував військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі Ранок.LIVE.

Допомога від партнерів

"В нас по-різному оцінюють якою буде перемога: вихід на кордони чи парад на Червоній площі. Я думаю, що політичному керівництву варто визначитися, що ми маємо на увазі, коли кажемо про перемогу", — сказав Гетьман.

На його думку, наразі треба турбуватися не про перемогу, а про захист країни, тому що ворог посилюється та продовжує наступальні дії. А без допомоги партнерів Україна не зможе його втримати.

"Тут такі речі наче очевидні, але дуже добре що президент про це почав казати. Я не кажу, що він мовчав, просто казав про це більш обережно.Однак навколо було дуже багато позитивних людей, які розповідали що ми вже за крок до перемоги", — зауважив аналітик.

Він зазначив, що насправді перевага в Росії суттєва — в живій силі, артилерійських снарядах та дронах. Оскільки оборонна промисловість РФ більш потужна, ніж український ВПК, то самотужки впоратися ми не зможемо.

"Допомога наших партнерів це не жебрацтво, що ми просимо дати що-небудь, це — наша домовленість. Ми віддали ядерну зброю за те, щоб нам гарантували нашу безпеку", — наголосив Гетьман.

Військовий аналітик переконаний, що аби Україна мала ядерну зброю, то ніякої війни та агресії з боку Росії не відбувалося б. Однак за гарантії безпеки Україна віддала ще й стратегічні бомбардувальники та ракети Росії.

Раніше прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що його країні, НАТО та ЄС потрібно докласти більше зусиль для допомоги Україні та не дозволити Росії виграти війну.

Також експерт міжнародник, народний депутат шостого скликання Євген Добряк розповів, чи отримає Україна допомогу від США. Він спрогнозував, коли це може статися.