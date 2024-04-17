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Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

17 апреля 2024 г. 15:43

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15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

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14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

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13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

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12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию заявил, что без поддержки партнеров у нас нет шансов победить. Ведь Украина борется с огромной армией, в частности значительное количество снарядов и дронов России предоставляет Иран.

Это прокомментировал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE.

Помощь от партнеров

"У нас по-разному оценивают, какой будет победа: выход на границы или парад на Красной площади. Я думаю, что политическому руководству стоит определиться, что мы имеем в виду, когда говорим о победе", — сказал Гетьман.

По его мнению, нужно беспокоиться не о победе, а о защите страны, потому что враг усиливается и продолжает наступательные действия. А без помощи партнеров Украина не сможет его удержать.

"Здесь такие вещи будто очевидны, но очень хорошо что президент об этом начал говорить. Я не говорю, что он молчал, просто говорил об этом более осторожно. Однако вокруг было очень много положительных людей, которые рассказывали, что мы уже в шаге от победы", — заметил аналитик.

Он отметил, что на самом деле преимущество в России существенно — в живой силе, артиллерийских снарядах и дронах. Поскольку оборонная промышленность РФ более мощная, чем украинский ВПК, самостоятельно справиться мы не сможем.

"Помощь от партнеров это не попрошайничество, что мы просим дать что-нибудь, это — наша договоренность. Мы отдали ядерное оружие за то, чтобы нам гарантировали нашу безопасность", — подчеркнул Гетьман.

Военный аналитик убежден, что если бы у Украины было ядерное оружие, то никакой войны и агрессии со стороны России не происходило бы. Однако за гарантии безопасности Украина отдала еще и стратегические бомбардировщики и ракеты России.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его стране, НАТО и ЕС нужно приложить больше усилий для помощи Украине и не разрешить России выиграть войну.

Также эксперт международник, народный депутат шестого созыва Евгений Добряк рассказал, получит ли Украина помощь от США. Он спрогнозировал, когда это может произойти.

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

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