Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию заявил, что без поддержки партнеров у нас нет шансов победить. Ведь Украина борется с огромной армией, в частности значительное количество снарядов и дронов России предоставляет Иран.

Это прокомментировал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE.

Помощь от партнеров

"У нас по-разному оценивают, какой будет победа: выход на границы или парад на Красной площади. Я думаю, что политическому руководству стоит определиться, что мы имеем в виду, когда говорим о победе", — сказал Гетьман.

По его мнению, нужно беспокоиться не о победе, а о защите страны, потому что враг усиливается и продолжает наступательные действия. А без помощи партнеров Украина не сможет его удержать.

"Здесь такие вещи будто очевидны, но очень хорошо что президент об этом начал говорить. Я не говорю, что он молчал, просто говорил об этом более осторожно. Однако вокруг было очень много положительных людей, которые рассказывали, что мы уже в шаге от победы", — заметил аналитик.

Он отметил, что на самом деле преимущество в России существенно — в живой силе, артиллерийских снарядах и дронах. Поскольку оборонная промышленность РФ более мощная, чем украинский ВПК, самостоятельно справиться мы не сможем.

"Помощь от партнеров это не попрошайничество, что мы просим дать что-нибудь, это — наша договоренность. Мы отдали ядерное оружие за то, чтобы нам гарантировали нашу безопасность", — подчеркнул Гетьман.

Военный аналитик убежден, что если бы у Украины было ядерное оружие, то никакой войны и агрессии со стороны России не происходило бы. Однако за гарантии безопасности Украина отдала еще и стратегические бомбардировщики и ракеты России.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его стране, НАТО и ЕС нужно приложить больше усилий для помощи Украине и не разрешить России выиграть войну.

Также эксперт международник, народный депутат шестого созыва Евгений Добряк рассказал, получит ли Украина помощь от США. Он спрогнозировал, когда это может произойти.