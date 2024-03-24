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Виготовлення ядерної зброї в Україні — військовий аналітик спрогнозував, наскільки це можливо

Виготовлення ядерної зброї в Україні — військовий аналітик спрогнозував, наскільки це можливо

24 березня 2024 р. 19:55

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Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Україна може виготовляти власну ядерну зброю. За його словами, в державі є всі технології, необхідні для виробництва ядерних боєзапасів.

Про це військовий аналітик заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Снєгирьов заявив, що в Україні можливе виробництво ядерної зброї

Снєгирьов переконаний, що в Україні цілком можливо виготовляти ядерну зброю і держава може повернутися в клуб ядерних країн. Однак на це впливає відсутність політичної волі або навпаки, її присутність. Аналітик зауважив, що для власного виробництва потрібно близько 2 млрд доларів, щоб отримати 12 ядерних боєзарядів за два роки.

"У нас є всі технології, необхідні для виробництва ядерних боєзарядів. Там невеликі капіталовкладення, близько 2 млрд доларів, щоб отримати певну кількість ядерних боєзарядів у кількості до 12 одиниць, протягом 2 років нічого не заважає, крім відсутності політичної волі у політичного керівництва", — запевнив Снєгирьов.

Військовий аналітик наголосив, що Україна має право на самозахист, це передбачено статутом ООН. Снєгирьов підкреслив, що такі дії можуть обурити західні країни, які не зацікавлені в розширенні ядерного клубу.

"Пакистан заявляє про свою ядерну програму. Бразилія заявляє, так чому Україна, яка є жертвою військової агресії з боку Російської Федерації, не має права політичного і військового мати власну ядерну зброю? Для мене це незрозуміло", — підсумував співголова громадської ініціативи.

Нагадаємо, Росія перекинула тактичну ядерну зброю від своїх кордонів до Білорусі ще ближче до території НАТО. Дмитро Снєгирьов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і будь-яке переміщення ядерних зарядів відстежується.

Додамо, російський президент Володимир Путін знову заявив про готовність застосувати ядерну зброю. Він наголосив, що Москва готова з військово-технічного погляду.

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20:16 У Вірменії озброєні люди влаштували стрілянину у відділенні поліції

20:13 Завдали удару з БМП — у Нацгвардії показали, як воїни знищили ворожу піхоту

19:43 Стало відомо, який стратегічний об'єкт було пошкоджено внаслідок ворожої атаки на Львівщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 Найбільший удар по енергетиці України — в Yasno назвали втрати потужностей ДТЕК

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